YPF lanza su primer proyecto RIGI por u$s2.500 millones mientras espera una definición de Petronas por GNL

Mientras espera una definición de Petronas por el GNL , YPF no detiene su marcha y lanza la construcción del segundo tramo del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), el primer proyecto RIGI con una inversión de u$s2.500 millones.

Aunque el titular de YPF evitó dar nombres propios en público, Energy Report pudo averiguar que los que se sumarán al proyecto con una participación porcentual de la nueva empresa que se va a crear son PAE, Vista, Pampa, Shell Argentina y Chevrón. Tecpetrol dijo que no.

Marín dijo que este proyecto implicará una inversión de u$s2.500 millones y que para diciembre del 2026 el proyecto va a tener una capacidad de transporte de 360.000 barriles diarios de crudo desde la cuenca neuquina.

Según comentaron desde YPF, el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) tendrá un impacto en la plataforma exportadora de energía de la Argentina y generará un cambio en la matriz productiva del país con un polo similar al agro, pero sin sus riesgos climáticos.

El proyecto, pionero en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), consolida a Vaca Muerta como uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo, y a la Argentina le permitirá convertirse en uno de los principales exportadores de la región. "Con esta obra se terminó el cuello de botella del transporte de petróleo, no hay más excusas, hay que invertir y producir", exhortó Marín.

Marín anunció que en noviembre el proyecto será tratado en el directorio de YPF y que luego comenzarán con los trámites para adherirlo al RIGI. Estiman que en enero del 2025 comenzará la obra.

¿Qué es y por dónde pasa el Vaca Muerta Oleoducto Sur?

El Vaca Muerta Oleoducto Sur es una obra estratégica para el sector, ya que permitirá incrementar la producción no convencional de petróleo y crear una plataforma exportadora de energía en Río Negro, que luego se puede complementar con la exportación de GNL y la la planta propia en Punta Colorada.

Actualmente, se encuentra en marcha el primer tramo del ducto que se extiende de la localidad de Añelo (Neuquén) a la de Allen (Río Negro), donde conectará con el sistema de Oldelval.

Desde Río Negro explicaron que Punta Colorada, lugar donde se ubicará la terminal de exportación cerca de la localidad de Sierra Grande, presenta características naturales que la posicionan como un punto de exportación de clase mundial para el crudo de la Cuenca Neuquina. "Gracias a sus condiciones distintivas, la terminal será apta para buques petroleros de gran tamaño conocidos como VLCC, abriendo acceso a mercados más competitivos a nivel internacional", indicaron.

En esa zona también se instalará la planta de GNL de YPF. Según trascendió, la petrolera evaluó 20 sitios desde Bahía Blanca hasta Caleta Olivia y calificó a Punta Colorada como un punto de exportación de clase mundial por sus características naturales.

¿Cómo es la obra Vaca Muerta Oleoducto Sur?

Para el primer tramo del Vaca Muerta Oleoducto Sur de unos 128 kilómetros, la inversión ronda los u$s190 millones y, según la compañía de mayoría estatal, se generaron 500 puestos de trabajo durante el pico de las tareas.

En su capacidad operativa máxima, el ducto permitirá transportar en el primer trimestre de 2025 entre 350.000 y 390.000 barriles de petróleo diarios, incrementando en un 70% la posibilidad de evacuación de petróleo de la Cuenca Neuquina y duplicando la capacidad actual de la zona núcleo de Vaca Muerta. Ese crudo saldrá

La segunda etapa del oleoducto, de 437 kilómetros más la terminal de exportación, demandará una inversión de más de u$s2.500 millones e incrementará en 700.000 barriles diarios de capacidad a partir de 2028.

Además del oleoducto, el proyecto contempla un presupuesto extra para la construcción de la playa de tanques más grande de Argentina y dos monoboyas flotantes, que se ubicarán a 6 kilómetros de la costa.

Cuando esté completado, el Vaca Muerta Oleoducto Sur permitirá exportar 135 millones de barriles de petróleo por año "convirtiendo a la Argentina en uno de los principales exportadores de la región y aportando divisas y trabajo al país".

¿Qué pasa con Petronas y la planta de GNL de YPF en Río Negro?

La salida de Petronas del proyecto de GNL de YPF no está confirmada. El deadline que se había autoimpuesto YPF para que definan si se quedan o se van del proyecto ARGLNG se extendió de noviembre a fines de diciembre.

Según pudo saber Energy Report, no están terminados los trabajos de ingeniería de base en Punta Colorada, y sin esa información -clave para definir montos de inversión- los malayos no están en condiciones de anunciar si se retiran y cancelan el MOU o se quedan e invierten los primeros u$s160 millones que prometieron.

"Si Petronas no continúa, vamos a seguir adelante", había advertido Marín y de brazos cruzados no se quedó. Fuentes inobjetables aseguraron a este medio que YPF ya tiene "preconfirmados" dos majors (grandes jugadores) que están dispuestos a sumarse al proyecto GNL. Uno es Shell, el segundo gran operador del gas natural licuado del mundo.

El otro "major" sería una empresa de Houston, que también rankea en el TOP 5 de operadores de GNL global, y que participó en la primera exportación de este producto de la Argentina. En unas semanas se sabrán los detalles.

La otra versión que circuló en la AOG fue que un gigante de la energía de Europa que ya adquirió activos hidrocarburíferos en el país podría ser un nuevo jugador clave del GNL para YPF y otros emprendedores locales del gas licuado. "Es todo muy incipiente", admite una alta fuente al tanto de esas negociaciones.

Lo que Marín sí dijo públicamente es a quién se la va a vender el GNL. Alemania, Italia, posiblemente Hungría, Turquía, India, el Reino Unido y algún país asiático, que está por definirse con otro roadshow en la próximas semanas.

En Ankara Marín cerró uno de los primeros acuerdos, que todavía no se hizo público, con la empresa estatal Botas, que casualmente firmó días atrás un convenio de suministro de GNL con Shell a partir del 2027. ¿Será con gas de Vaca Muerta?

Vaca Muerta en números, el camino a u$s180.000 millones y los 2 millones de barriles

En Vaca Muerta se hundieron u$s47.000 millones desde 2013. Solo en 2024 sumarán u$s11.500 millones, un 75% más que el año pasado. Las estimaciones de consultores privados indican que si bien esas inversiones sirvieron para superar el 10% de actividad posible en la formación neuquina, todavía queda un largo camino por recorrer.

Según Aleph Energy, los proyectos del sector hidrocarburífero nacional requieren una inversión promedio de u$s22.500 millones por año hasta 2031, una cifra que duplica el promedio actual. Para los próximos ocho años, aseguran que se necesita una danza en inversiones de u$s181.000 millones. ¿Se podrá alcanzar?

Solo para infraestructura, el gran déficit actual del sector, se podría invertir hasta u$s14.000 por año en petróleo y hasta u$s3.500 en gas, incluidos los proyectos de GNL, pero no la planta on shore que Petronas está a punto de desistir ¿o no?