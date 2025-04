Muerte de bebés en Córdoba: el abogado de Brenda Agüero aseguró que ella "está tranquila"

Hospital Neonatal CBA.jpg A mediados de 2022, cinco bebés fallecieron en el Hospital Neonatal de Córdoba. P12

"El penal de Bouwer está pesadito por toda la difusión que le van a dar los medios de comunicación al caso. La mitad de lo que van decir los fiscales es mentira y falta para que aleguemos nosotros porque va a pasar un fin de semana largo", agregó.

Además de la situación particular de Agüero, los fiscales expondrán sobre la situación del exministro de Salud Diego Cardozo, la exdirectora del nosocomio, Liliana Asís, y la e jefa de enfermería, Alicia Ariza, acusados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por el lado de las querellas y defensas, estas tendrán su lugar para alegar la semana próxima.

Mientras tanto, continúan su curso 29 demandas civiles contra los imputados y el Estado provincial, en un proceso judicial considerado histórico por su gravedad y alcance institucional. El veredicto se dictaminará el 2 de junio.

La ampliación de la declaración de Brenda Agüero

La enfermera Brenda Agüero amplió su declaración en la causa por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, la cual la tiene como principal sospechosa, y ante el Tribunal volvió a asegurar que no tuvo "nada que ver".

"Llevo casi tres años en este contexto, detenida, lo digo y no lo puedo creer, por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué otra forma decirlo, me están acusando de algo que yo no hice, jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé", manifestó la acusada.

Agüero está acusada del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado y aseveró frente al tribunal que "se han dicho cosas que no ocurrieron". Además, cuestionó las declaraciones de las mamás de los bebés que fallecieron y de los que sobrevivieron.

Otro de los temas abordados fueron unas imágenes dadas a conocer en el juicio, sobre las cuales expresó: "Hay una situación en particular en la que me sentí muy vulnerada, humillada, cuando expusieron fotos que no sé qué relación tienen con la causa. Las tomé cuando empecé con una nutricionista y ella me recomendó que una vez por mes nos tomemos fotos de abdomen, panza y cuello, por eso tenía esas fotos".

Además, se refirió a lo sucedido en el hospital. "Realmente no sé qué pasó en el Neonatal ni me corresponde saberlo. Yo comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui, me están acusando de homicidio y de intento de homicidio, yo no fui, jamás le hice daño a un bebé", afirmó.

"En el juicio han cuestionado todo lo que hago, desde si estoy seria, que no me importa nada, si no miro no soy empática, cuestionan mi sonrisa, el hecho de que no entiendo la magnitud de lo que está pasando, eso no es así, sé muy bien a lo que me estoy enfrentando y es incómodo estar sentada y no poner aclarar cada vez que dicen algo. A mí me mataron en vida, sea cual sea la decisión, si tengo la suerte o la bendición de salir, afuera tengo una vida arruinada", concluyó Agüero.