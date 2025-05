Ricardo Martínez sostuvo que "Gualcamayo es una nueva forma de hacer minería"

Diálogo con las comunidades

Martínez consideró muy importante tener un conocimiento de cómo trabaja cada comunidad, donde “el diálogo es fundamental”, pero dejó en claro que “todas las leyes de los esquemas de producción , de generación de proveedores y de mejorar la base social del derrame económico de la minería debe atender a esa política regional, pero fundamentalmente bajo parámetros de competitividad y obviamente dentro de los parámetros de la ley, no se puede privilegiar a nadie por encima de la ley y no se puede sacarle beneficios a alguien por encima de la ley”, donde agregó en esa línea que “tiene que estar muy bien encuadrado y las políticas de todos los organismos que regulan la minería a nivel internacional, no solamente las bolsas de valores, sino diversas organizaciones, como por ejemplo el Banco Mundial, que para financiar un proyecto exige una serie de parámetros donde la generación de proveedores, la licencia social y de derrame económico sea coherente con el desarrollo del proyecto debe ser lo mejor”.