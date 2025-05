La sustentabilidad como parte de la estrategia de negocio para el desarrollo de la energía y minería

“En minería también estamos en una posición de privilegio, pero venimos un poquito atrás y creo que hoy es el momento de replantearnos por qué tenemos ese subdesarrollo o falta de desarrollo en el sector metalífero donde tenemos una condición prácticamente similar a la de nuestros vecinos. No existe ningún elemento que nos limite de este lado de la cordillera y hoy hay una especie de sesgo confirmatorio con reservorios de muy alta ley y muy buena probabilidad de desarrollo sobre todo en parte metalífera, de cobre y plata”, destacó.

A la par, Rigou puso el eje en la sustentabilidad y recordó que antes era “una agenda muy separada del negocio, que era el rincón de la virtud y ajeno a la estrategia”, mientras matizó que “a lo largo de estos años las compañías han ido recorriendo el camino de introducir el tema en la matriz de riesgos y veo ese pasaje y evolución”.

“Las compañías tienen distintos niveles de maduración, tanto el oil and gas, como energía y minería, son industrias muy interpeladas por los stakeholders y han desarrollado estándares muy altos, incluso muy por encima de la legislación en muchos temas”, valoró y advirtió que “esta evolución tienen que seguir caminando”.

A su turno, fuentes consideró que “Argentina está en un momento histórico a nivel de gestión de energía, con litio en el norte, siguiendo por la cordillera con el cobre y las cosas que se van descubriendo, pasando por Vaca Muerta y culminando en el sur”.

“Todo esto ubica a Argentina como un centro histórico, transversal y un actor clave para lo que es el proceso de transformación de la energía”, resaltó.

Luis Pinchete,.jpeg El director de Negocios de Minería de ABB, Luis Pinchete.

Las oportunidades de la energía y la minería

Con respecto a la actualidad del sector, Pinchete resaltó que “ya está iniciado este proceso, con proyectos corriendo y todo lo que se habla de minería de litio, pero no hay que perder el foco de que la minería metalífera va a hacer una diferencia enorme, con proyectos como el propio Josemaría y otros en danza de empresas de renombre internacional”.

“Hoy los número uno de cobre del mundo están mirando a Argentina e invirtiendo, como en distrito Vicuña, donde un conglomerado de empresas importantes y reservorios están dando a la luz que Argentina está bien posicionada a nivel mundial”, destacó.

Por esto, el referente de ABB señaló que el abastecimiento “es un desafío importante porque nuestros reservorios no están en las áreas que hemos desarrollado con mayor infraestructura en el país” y señaló que en cuanto a gestión “vamos a un aspiracional de mayor infraestructura eléctrica”.

“Los procesos de molienda para ser competitivos son cada vez mayores y tenemos que ser más eficientes. Tenemos varios aspectos de la gestión que, si los combinamos, podemos hacer las cosas bien con un desarrollo futuro sustentable, que es lo que todos aspiramos”, resaltó.

María Rigou,.jpeg La directora ejecutiva de Cambio Climático y Servicios de Sostenibilidad de EY, María Rigou.

El entorno regulatorio

Para Rigou, “de 2022 a 2024 hubo un crecimiento exponencial en materia regulatoria y gobiernos y mercados de capitales empezaron a regular cuestiones ESG, que tienen que ver con impactos sociales, ambientales y de gobernanza, lo que hizo que se viva un momento de mucha tensión, con las agendas de las compañías sobrecargadas por la tremenda demanda regulatoria”.

“De golpe, con la situación de los últimos meses, el contexto geopolítico y la incertidumbre económica, ese crecimiento baja un poquito y tenemos regiones como la Unión Europea que tenía un paquete regulatorio en temas ESG muy fuerte y exigente, largando en febrero un parate regulatorio para ajustar un poco esta demanda”, señaló.

A eso le sumó que “los mercados de capitales también regularon muchísimo, entendiendo que las empresas impactan en el ambiente y son impactadas por este contexto de cambio climático y sostenibilidad” y comparó: “En tanto el negocio se ve afectado, los accionistas e inversores se preguntan si están siendo lo suficientemente minuciosos y piden mayor rendición de cuentas, es decir cómo están gestionando y entendiendo estos impactos, riesgos y oportunidades ESG”.

Argentina y algunos problemas en la cadena de valor

Fuentes, en tanto, precisó que “la mayoría de los proveedores de la cadena de valor en Argentina están muy lejos de lo que se propone como estándar” y agregó que “en el mundo minero es donde más se ve la brecha entre la mirada sustentable y lo que exige la operadora”.

“El empresario minero prefiere invertir en infraestructura antes que en sostenibilidad y no tiene una visión de negocio hacia el futuro. Es una problemática que es importante y se debe trabajar entre actores privados y públicos para gestionar una estrategia federal que permita el desarrollo de proveedores a nivel cadena de valor, con energía verde, concientización de actores clave y un trabajo en forma transversal. De nada sirve que tengamos objetivos globales si no lo podemos bajar a nuestras empresas a nivel nacional”, detalló.

Leonela Fuentes.jpeg La consultora en Normas ISO, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, Leonela Fuentes.

La necesidad de incentivos

Pinchete retomó la cuestión de las regulaciones y planteó: “Es interesante cómo equipararnos con esquemas regulatorios que no son lo que idealmente podríamos desarrollar en Argentina. Porque pedimos que desarrolle grandes proyectos y sea sustentable, pero ¿a expensas de quién?”.

“Me gusta llevar la discusión en un terreno donde podamos combinar aspectos de sustentabilidad con un incentivo adicional. Que aquel que está emprendiendo o invirtiendo pueda verlo, tenga repago, haciendo las cosas de manera más sustentable”, postuló y graficó: “Hay una tendencia a electrificar flotas, que hace que baje un 90% el impacto de huella de carbono, pero no solo la hace sustentable en términos regulatorios, la hace también mucho más atractiva porque un camión eléctrico sube mucho más rápido, con menos energía y mejora la productividad”.

En ese sentido, Rigou consideró que “hay grandes drivers para mover la agenda de sostenibilidad” en las firmas y puso como ejemplo el acceso a crédito. “Hay que dejar de pensar el ESG como un valor que está por separado, Forma parte del valor financiero a largo plazo de la compañía.. No es porque es bueno hacerlo, es realmente necesario desde el negocio”, expresó.

Al mismo tiempo, Fuentes consideró que “en parte del empresariado argentino falta la parte de comunicación y concientización con la comunidad”, al resaltar que muchos ciudadanos “son anti mineros por falta de comunicación, pero cuando uno baja la información de cómo se va a hacer un proyecto, que se va a usar energía renovable y va a ser sustentable en el proceso, después dice ‘no era tan malo’”.

“Nos falta conocimiento y estrategia a nivel nacional. Hay muchos intentos, nos falta activar para hacer una minería y energía transversalmente sustentable y no solamente por pedacitos", sentenció.

La eficiencia como "una necesidad"

Al hacer alusión al concepto de eficiencia, Pinchete aclaró que “no es un deseo, es una necesidad” y abundó: “Cualquiera de los emprendimientos que queramos promover, siempre deben competir. Entonces, por mejor recurso que tengamos y creamos que Argentina está mejor posicionada porque la ley del mineral es más alta o el fracking va a mejor en Vaca Muerta y hacemos pozos a menor costo, vamos a tener que encontrar mecanismos que hagan que gestionemos mejor todos los recursos, entre ellos la energía”.

“Tenemos que lograr que haya un entendimiento transversal desde la gestión eléctrica y energética para dar las chances a un área que tiene que desarrollarse”, indicó.

Al ser consultado sobre si es posible avanzar con el cobre verde, consideró que “la tendencia debería ser enfocarse en lo que se llama fósil free, tratar de que por lo menos, si no es verde, quitarle ese componente energético venido de fósiles. Eso sí es posible por los recursos que disponemos”.

Sobre este punto, Rigou apuntó que “trabajar en la eficiencia energética en los propios proyectos le da un aire a la minería e incluso al oil and gas, que le permitiría quedarse durante más tiempo” y destacó que “la sustentabilidad no es un extra o un plus, sino la manera de hacer el negocio para que sea a largo plazo”.

Fuentes puso como ejemplo el servicio de consultoría. “Están las provincias que no tienen minería y petróleo analizando qué pueden hacer en otra provincia y los proveedores locales que deben cumplir los estándares de la minera Los acompañamos, dimos una matriz de riesgos y oportunidades que podían detectar en su negocio y pensar una estrategia transversal, viendo si el proceso va a ser eficiente”, señaló.