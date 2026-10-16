A dos años de la muerte de Liam Payne en la Argentina: cómo fueron sus últimos días

A 24 meses del trágico final del ex integrante de One Direction en el barrio de Palermo, la reconstrucción judicial de sus últimas horas en Buenos Aires.

A dos años del hecho que conmocionó a la industria de la música a nivel global, el recuerdo de Liam Payne sigue presente entre sus fans. El cantante británico, de 31 años, falleció el 16 de octubre de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires, dejando un profundo impacto en la escena pop y reabriendo el debate sobre los costos de la fama temprana y la salud mental.

El ex integrante de One Direction se encontraba alojado en el barrio de Palermo al momento de su muerte. Su partida repentina movilizó a cientos de fanáticos que se acercaron a despedirlo de forma espontánea y puso en marcha una investigación judicial para reconstruir las circunstancias de sus últimas horas en el país.

La investigación judicial determinó que el deceso del artista se produjo como consecuencia de un traumatismo grave con hemorragias internas y externas provocado por la caída desde el balcón de la habitación 310 del hotel CasaSur , en el tercer piso.

Los estudios periciales y toxicológicos incorporados a la causa detectaron la presencia de un elevado nivel de alcohol en sangre , además de restos de cocaína y antidepresivos en el organismo. La violencia del impacto confirmó la causa inmediata de la muerte, mientras que la causa penal continúa abierta con dos personas procesadas por la presunta provisión de sustancias.

El cantante británico había viajado al país, entre otros motivos, para asistir a un recital de su excompañero de banda Niall Horan. Durante sus días de estadía en Buenos Aires, el artista alternó momentos de descanso con una situación de vulnerabilidad atravesada por el consumo de sustancias y bebidas alcohólicas.

Las pericias realizadas en la habitación del hotel permitieron comprobar el consumo de alcohol desde las primeras horas de aquella jornada, junto a la presencia de distintos medicamentos y bebidas en el lugar. En las horas posteriores a confirmarse la noticia de su muerte, seguidores de todas las edades improvisaron un altar con velas, fotos y cartas frente al edificio de Palermo para rendirle homenaje.

El protocolo para su repatriación al Reino Unido

Tras confirmarse el fallecimiento del cantante, su padre Geoff Payne viajó a la Argentina para gestionar las autorizaciones judiciales y consulares necesarias. Luego de finalizar las autopsias periciales, el cuerpo fue trasladado al Cementerio Británico de Buenos Aires, ubicado en la zona de Chacarita, donde se llevó a cabo el proceso de embalsamamiento requerido para los traslados aéreos internacionales en cajas metálicas herméticas.

A principios de noviembre de 2024, casi tres semanas después del hecho, el vuelo con los restos del artista aterrizó en Londres. En el Reino Unido, los peritos forenses locales ratificaron que la causa de muerte respondió a los múltiples traumatismos provocados por la caída. Asimismo, en su ciudad natal de Wolverhampton, los fanáticos se reunieron frente a la iglesia de San Pedro para dejar cartas y arreglos florales en su memoria.

El recuerdo de los ex One Direction

La noticia del fallecimiento generó una reacción inmediata de sus excompañeros de grupo. Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron: "Con el tiempo, y cuando todos podamos, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho. Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre".

De manera individual, los integrantes de la banda dedicaron palabras de despedida en sus redes sociales. Harry Styles expresó estar "realmente devastado" y destacó la calidez de su amigo: "Su mayor alegría fue hacer felices a otras personas, y fue un honor estar junto a él mientras lo hacía".

Por su parte, Louis Tomlinson remarcó el rol clave de Payne dentro del grupo: "En mi opinión, Liam era la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy joven, su afinación perfecta, su presencia escénica y su don para escribir. Gracias por darnos forma".

Asimismo, Niall Horan compartió un emotivo mensaje recordando su reciente reencuentro en la Argentina: "Me siento muy afortunado de haberlo podido ver recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme esa noche y abrazarlo, se iría para siempre. Es desgarrador". Por su parte, Zayn Malik acompañó una foto de ambos con un sentido "Te amo, hermano".