Caso Liam Payne: le concedieron la prisión domiciliaria a uno de los acusados por suministrarle cocaína

Ezequiel David Pereyra, empleado del hotel CasaSur, dejó la cárcel tras más de un año detenido y afrontará el juicio oral con tobillera electrónica por la entrega de estupefacientes.

La investigación judicial por la muerte de Liam Payne sumó una novedad clave: Ezequiel David Pereyra , acusado de haberle vendido cocaína al cantante antes de su caída fatal, fue beneficiado con arresto domiciliario con monitoreo electrónico . La medida, dispuesta por la Cámara Nacional de Casación , llega tras más de un año de detención y mientras la causa se encamina al juicio oral .

La decisión fue adoptada el 30 de diciembre de 2025 por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional , que resolvió conceder el arresto domiciliario a Pereyra , quien permanecía detenido desde el inicio de la causa. El acusado, empleado del hotel CasaSur de Palermo y oriundo de Ingeniero Budge , había sido arrestado por pedido del fiscal Andrés Madrea .

La defensa de Pereyra, encabezada por el abogado Augusto María Cassiau , sostuvo que el imputado se encontraba en una situación de vulnerabilidad laboral , al tratarse de un trabajador en condiciones precarias frente a un huésped de alto perfil internacional como Payne. En ese marco, remarcó que el acusado pasó los últimos seis meses alojado en el penal de Marcos Paz .

Pereyra enfrentará un juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°34 , imputado por el delito de entrega de estupefacientes a título oneroso , una figura penal que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión . En el debate compartirá el banquillo con Braian Paiz , el mozo acusado de haberle suministrado cocaína al exintegrante de One Direction .

En el caso de Paiz, su defensa también solicitó el beneficio del arresto domiciliario , argumentando problemas de salud durante su detención en una alcaidía de la Policía de la Ciudad . Si bien el planteo fue rechazado en primera instancia por el tribunal de juicio y contó con la oposición de la fiscalía , la Cámara de Casación finalmente concedió la medida al considerar que el imputado no tiene antecedentes penales , cuenta con domicilio fijo y no existe riesgo de fuga .

Ambos acusados negaron haber obtenido beneficios económicos por la entrega de la droga. Paiz declaró que “le regaló la sustancia a su ídolo”, mientras que Pereyra sostuvo que actuó bajo presiones para complacer a un cliente VIP que, de acuerdo a las pruebas incorporadas al expediente, lo habría maltratado en reiteradas interacciones para conseguir la cocaína.

La muerte de Liam Payne en Argentina

El fallecimiento del exintegrante de One Direction conmocionó al mundo de la música y a millones de fanáticos. Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de la habitación que ocupaba en el tercer piso del hotel CasaSur, en el barrio porteño de Palermo. El hecho dio origen a una investigación judicial que, con el correr de los días, fue revelando detalles clave sobre las horas previas y las responsabilidades penales en análisis.

Según la reconstrucción del expediente, minutos antes de la tragedia un empleado del hotel llamó al 911 para alertar que el cantante se encontraba fuera de control, rompiendo objetos dentro de la habitación y en una situación de riesgo por la cercanía con el balcón. Si bien los servicios de emergencia se dirigieron al lugar, Payne cayó al vacío antes de que pudieran intervenir, desde una altura aproximada de 12 metros.

El informe forense determinó que la causa de muerte fueron politraumatismos severos, con hemorragias internas y externas y al menos 25 lesiones compatibles con una caída desde gran altura. Entre las heridas más graves se constató una fractura de cráneo con daño cerebral fatal. Los peritos descartaron signos de pelea y también la hipótesis de suicidio, y confirmaron que el artista se encontraba solo al momento del hecho.

En el plano judicial, la causa tuvo inicialmente múltiples imputados, incluidos empleados del hotel y personas del entorno del músico, acusados por homicidio culposo o abandono de persona. Con el avance de la investigación, esos cargos fueron desestimados y el foco quedó puesto en el suministro de drogas, eje central del juicio que deberá resolver ahora la Justicia.