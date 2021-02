Ahora los Muppets también son ofensivos

Sin embargo, más allá del cartel aclaratorio, no todo sobrevivió. Por caso, se censuró el episodio donde aparecía el famoso cantante country Johnny Cash, quien interpretaba una canción en un escenario en cuyo fondo se veía la bandera de la Confederación (sureña), que hoy está prohibida (fue, además, el símbolo utilizado por uno de los manifestantes violentos que tomaron el Capitolio en Washington). También se eliminaron capítulos donde se veía a uno de los guionistas de la serie, Chris Langham, condenado en 2007 por delitos sexuales. Lagham aparecía junto a Brooke Shields. Otras omisiones que el público más fanático de la serie no tardó en detectar fueron los cortes en la segunda temporada que contenían canciones a cargo de Don Knotts, como “Lullaby of Birdland”, aunque en ese caso se debió (reconocido ulteriormente por Disney, a diferencia de los cortes anteriores) a problemas de derechos de autor de esos temas, que posiblemente se solucionen pronto.