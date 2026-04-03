Las tasas de los bonos de EEUU rebotaron al alza tras positivos datos de empleo

El empleo en el país norteamericano creció más de lo esperado en marzo. En ese marco, el mercado no prevé cambios en las tasas de la Fed.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron este viernes . Sucedió tras positivos datos del mercado laboral en el país norteamericano, que refuerzan la expectativa de que no habrá cambios en las tasas de interés de la Fed.

El retorno de referencia a 10 años subió 3,3 puntos básicos, al 4,347% . De todos modos, en la semana cayeron 9,4 puntos, lo que significó el mayor retroceso desde la semana del 23 de febrero.

Por su parte, la rentabilidad a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, avanzó 5,2 puntos básicos al 3,85%, mientras que en la semana descendió 6 puntos.

En otros vencimientos, los retornos a 30 años treparon 2,4 puntos básicos al 4,914% . En la semana, sin embargo, acumularon una baja de 7 puntos.

Durante la jornada se conoció que EEUU sumó 178.000 puestos de trabajo no agrícolas en marzo, tras una caída revisada a la baja de 133.000 en febrero. En paralelo, la tasa de desempleo cedió ligeramente, del 4,4% al 4,3% .

Sin embargo, los analistas señalaron que el informe no fue tan sólido como parecía. "La reacción del mercado de bonos se ha moderado un poco. Hubo nuevas revisiones a la baja y hay mucha volatilidad en estos datos", dijo Zachary Griffiths, director de crédito con calificación de inversión de CreditSights en Charlotte, Carolina del Norte.

Es probable que estos números no tengan ningún impacto en las perspectivas de las tasas de interés, ya que los efectos de las interrupciones en la cadena de suministro derivadas del conflicto bélico aún no se han dejado sentir en la economía. Tras la publicación de las cifras de empleo, los futuros sobre tasas de interés estadounidenses descontaban el viernes solo 1 punto de relajación este año, frente a los 7 de última hora del jueves y los 55 anteriores al conflicto de Oriente Medio.

Los economistas de JP Morgan advirtieron de que "los datos negativos sobre el empleo en cualquier mes dado serán cada vez más habituales". Aunque marzo era probablemente demasiado pronto para captar las repercusiones del conflicto en Medio Oriente, algunos afirmaron que esto podría hacerse evidente ya en el informe de empleo de abril.