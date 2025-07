Aseguran que Donald Trump "considera seriamente" indultar a Sean "Diddy" Combs antes de su sentencia

Mientras varios allegados del intérprete de "All About the Benjamins", ampliamente acusado y actualmente encarcelado, han estado presentando sus argumentos a la Casa Blanca, otras fuentes del citado portal confirman que el tema ha pasado de ser una simple maniobra de Trump a un evento procesable desde que Combs fue declarado parcialmente culpable en su juicio por tráfico sexual en Nueva York a principios de este mes. Cualquier decisión sobre el indulto de Combs está en constante cambio hasta que el presidente de Estados Unidos estampe su firma.