Buenos Aires Trap: cómo fue el regreso de Cazzu a los escenarios

Durante su participación, aprovechó para dirigirse al público y reiterar su emoción y agradecimiento de estar de regreso sobre un escenario. Además, dejó muy en claro cuál es su estado sentimental.

"Yo soy Cazzu, para quienes no me conocen. Espero disfrutar de un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios. Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie", bromeó la artista sobre el escenario del festival.

Embed - on Instagram: "gracias al trap x darme el amor de ustedes @bsastrap" View this post on Instagram A post shared by (@cazzu)

Además de su participación individual en el festival, también estuvo como invitada del trapero boricua-estadounidense Eladio Carrión.

Fue así como luego de estar más de un año alejada de los escenarios, Cazzu retoma sus compromisos como artistas. Cabe recordar que su última vez frente a un público había sido en abril de 2023 durante un concierto en el Movistar Arena.