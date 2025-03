Fiesta "ramonera" en Flores: o cómo el espíritu de los Ramones vive a través del pulso de Marky Ramone

"Do You Wanna Dance?", "Havana Affair", "Teenage Lobotomy", "Commando", "Beat On The Brat", "I Don’t Care", "Sheena Is a Punk Rocker", "Now I Wanna Sniff Some Glue", "We're a Happy Family", "I Just Want to Have Something to Do" y "I Wanna Be Well", sonaron casi sin dar respiro.

La lista de temas siguió con clásicos como "Rockaway Beach", "Gimme Gimme Shock Treatment", "Let's Dance", "Surfin’ Bird", "Judy Is a Punk", "I Wanna Be Your Boyfriend", "I Believe in Miracles", "The KKK Took My Baby Away", "Pet Sematary", "Don’t Go", "Needles & Pins", "I Wanna Be Sedated", "Suzy Is a Headbanger", "Oh Oh I Love Her So", "She’s the One", "California Sun", "I Don’t Wanna Walk Around With You", "Pinhead", "Cretin Hop" y "R.A.M.O.N.E.S.".

El público, compuesto por varias generaciones de fans y completamente entregado a la experiencia, hizo escuchar sus "Olé, olé, olé, Marky" y canticos dedicados a Ramones en los pocos silencios que hubo entre tema y tema.

Tras un pequeño parate y una falsa despedida el show concluyó con "You're Gonna Kill That Girl", "Rock ’n’ Roll High School", "Chain Saw", "Have You Ever Seen the Rain?", "Glad to See You Go", "Listen to My Heart", "What a Wonderful World" y el cierre de la noche con "Blitzkrieg Bop".

La gira de Marky Ramone sigue con un nuevo show en el Teatro de Flores este sábado 29 de marzo.