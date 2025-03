Javier Milei defendió el acuerdo con el FMI y negó una devaluación: "Hablar del tipo de cambio es irrelevante"

“Hablar del tipo de cambio es irrelevante porque voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían u$s24.000 millones ”, sostuvo en declaraciones radiales.

Según el libertario, esto significa que "cada peso tiene el doble de respaldo de dólares, básicamente, al tipo de cambio oficial". "Si lo hacemos al tipo de cambio paralelo, de 1300, la base monetaria sería de u$s22000 millones. Es decir, tengo u$s50000 millones para respaldar u$s22.000 millones. O sea, tengo más que el doble".

En esta línea, el Presidente volvió a asegurar que "este acuerdo no sube la deuda porque es tomar esos fondos del BCRA para pagar la deuda que tiene el tesoro con el BCRA". Según ejemplificó, la contracara de eso será que vamos a tener "menos inflación".

Por último, el libertario volvió a diferenciar su acuerdo del resto debido a que Argentina ya realizó el ajuste fiscal que suele exigir el FMI. "En el caso argentino la diferencia es totalmente abismal porque en el caso argentino, Argentina ya hizo el ajuste. Argentina hizo ajustes muchísimo más profundos que los que demandaba el propio Fondo Monetario Internacional".

Las críticas de Javier Milei sobre los anteriores acuerdos con el FMI

Durante la entrevista, el Presidente buscó diferenciarse en reiteradas ocasiones de los anteriores acuerdos que firmó Argentina con el fondo. "Es absolutamente distinto a lo que ha pasado, no solo a la Argentina sino en la historia del Fondo Monetario Internacional", aseguró.

Según el líder libertario, en un acuerdo tradicional con el fondo ocurre con "países que de repente tienen déficit fiscal, se estaban financiando en el mercado de capitales y cuando se produce un corte en el financiamiento el Fondo Monetario Internacional le brinda una asistencia para que haga de manera suave y lenta el ajuste y le financia esa transición; le financia la corrección fiscal y el rollover de la deuda".

En esta ocasión, según la justificación del oficialismo, es que ya realizaron "un ajuste fiscal en el Tesoro de cinco puntos del PBI en un año" y "un ajuste de 10 puntos del PBI en el Banco Central". "Es decir que Argentina, ya la parte del ajuste la hizo", destacó el Presidente.

Milei también aprovechó la entrevista para criticar fuertemente la renegociación de la deuda por parte de Martín Guzmán. "Significa un aumento de deuda y para mi el aumento de la deuda es inmoral porque es pasarle la fiesta de la generación presente a la generación futura, que ni siquiera vota. Es profundamente inmoral", calificó.

"El caradura inmoral de ese impresentable que teníamos, el pasante que oficiaba de ministro de economía, tenia la caradurez de decir que no había ajuste fiscal. El señor decía que, como el gasto público no bajaba entonces no había ajuste fiscal. Quiere decir que nos iba a reventar la cabeza a todos con impuestos. Ese tipo de ajuste es recesivo y de hecho ese señor se fue en el medio de una crisis", disparó Milei.

A pesar de las duras críticas para con quién fuera funcionario de Alberto Fernández, el Milei no realizó comentarios sobre el acuerdo histórico que firmó Luis Caputo - quién fuera ministro de Economía de Mauricio Macri - por un total de u$s56.300 millones.