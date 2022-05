Cannes celebró los 75 replanteándose el futuro del cine

Cannes - Con una alfombra roja repleta de famosos, de Gael García Bernal a Jake Gyllenhaal, pasando por Isabelle Huppert y Rossy de Palma, el Festival de Cannes celebró ayer su gala del 75º aniversario. Entre todos, figuraban artistas para quien el festival ha supuesto un paso decisivo en su carrera, como Paolo Sorrentino (premio del Jurado por ”Il Divo” en 2008). Para el veterano director francés Claude Lelouch, “Cannes representa una vida de cine, nací por segunda vez aquí en 1966 (tras recibir la Palma de Oro por “Un hombre y una mujer”), me encanta este festival, le debo todo”. Varios realizadores latinoamericanos, como el mexicano Guillermo del Toro o el brasileño Kleber Mendonça, también estuvieron en la gala. Y por supuesto, los equipos de varias películas en competición, como David Cronenberg, Léa Seydoux y Kristen Stewart, de “Crimes of the future” (cuya violencia gráfica, referida a la extirpación de órganos del cuerpo, provocó que muchos espectadores abandonaran la proyección y otros la condenaran a la salida).