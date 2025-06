Comienza la preventa de entradas para Kendrick Lamar en River Plate: precios, horario y dónde comprar

PREVENTA: exclusiva para clientes Santander American Express comenzará hoy lunes 30 de junio a las 10AM, en hasta 6 cuotas sin interés.

exclusiva para clientes Santander American Express comenzará hoy lunes 30 de junio a las 10AM, en hasta 6 cuotas sin interés. VENTA GENERAL: la venta general con cualquier medio de pago estará habilitada desde el 1° de julio a las 10AM.

Precios de las entradas y ubicaciones para Kendrick Lamar en Argentina

CAMPO DELANTERO | $ 180.000,00 + s/c

CAMPO GENERAL + SIVORI BAJA | $ 85.000,00 + s/c

PLATEA SAN MARTIN (INFERIOR - BAJA - MEDIA) | $ 200.000,00 + s/c

PLATEA BELGRANO (INFERIOR - BAJA - MEDIA) | $ 200.000,00 + s/c

PLATEA ALTA (SAN MARTÍN - BELGRANO) | $ 125.000,00 + s/c

PLATEAS SIVORI MEDIA S/N | $ 150.000,00 + s/c

GENERAL ALTA SIVORI | $ 80.000,00 + s/c

La fecha en Argentina será una de las más esperadas del Grand National Tour, gira mundial que ya es catalogada como una de las más ambiciosas del año.

La apertura de la noche estará a cargo de CA7RIEL & Paco Amoroso, que comparten ese talento para interpretar el espíritu de estos tiempos y expresarlo en su música. La dupla argentina será la responsable de sentar las bases para los shows de Kendrick Lamar en toda la gira latinoamericana del tour.

El show en el Estadio Monumental no solo será la presentación oficial de GNX en nuestro país, sino también un recorrido por los momentos más icónicos de su discografía: desde los versos explosivos de good kid, m.A.A.d city (2012), Rolling Stone nombró como “el mejor disco conceptual de la historia”, pasando por la sofisticación de To Pimp a Butterfly (2015), hasta los himnos consagratorios de DAMN. (2018) y Mr. Morale & the Big Steppers (2022).