Kendrick Lamar vuelve a la Argentina con un show en River Plate: cuándo y dónde comprar las entradas

La apertura de la noche estará a cargo de CA7RIEL & Paco Amoroso, que comparten ese talento para interpretar el espíritu de estos tiempos y expresarlo en su música. La dupla argentina será la responsable de sentar las bases para los shows de Kendrick Lamar en toda la gira latinoamericana del tour.

El show en el Estadio Monumental no solo será la presentación oficial de GNX en nuestro país, sino también un recorrido por los momentos más icónicos de su discografía: desde los versos explosivos de good kid, m.A.A.d city (2012), Rolling Stone nombró como “el mejor disco conceptual de la historia”, pasando por la sofisticación de To Pimp a Butterfly (2015), hasta los himnos consagratorios de DAMN. (2018) y Mr. Morale & the Big Steppers (2022).