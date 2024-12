Wanda Nara con Susana Giménez: el divorcio con Mauro Icardi, su relación y el escándalo con la China Suárez

“Creo que toda la Argentina está hablando de vos, estás pasando un momento que no es agradable. Quiero que me cuentes todo”, indicó Susana para romper el hielo.

“Voy a empezar por el principio, por lo más feo. Cuando vine al living me preguntaste si estaba separada, te dije que Mauro estaba en Turquía y yo acá. A raíz de una situación que conocen todos, que surgió hace varios años, tratamos de sacar la pareja adelante y todo el tiempo había cortocircuitos, íbamos, volvíamos, nos peleábamos . Había situaciones muy difíciles de sobrellevar y siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio”, comenzó contando la conductora de Bake Off.

“¿Lo de la China?”, preguntó rápidamente Susana. Tras la mención de la diva, Nara respondió: “Sí. Antes de esa situación teníamos peleas como todas las parejas, pero no venía a Argentina, me dedicaba a mis hijos 100%. Lo acompañaba en su carrera, había dejado mi trabajo. Cuando pasó esa situación se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Me volvía mi casa en Milán. Él dejó el fútbol, dejó su carrera, dejó de comer, bajó 10 kilos. Yo le decía que lo aceptaba, si él había elegido eso. Como mujer me hizo un quiebre . No me dejó traumada, no fue por esa mujer, fue por todo lo que generó en mi decir: “Te estás fijando que trabaja, que también dejó a sus hijos””.

Wanda Nara sobre su relación con la China Suárez

Luego, Nara habló sobre su vínculo con la China Suárez: “En ese momento le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera. Una amiga no te hace una cosa así, pero sí la ayudé en muchas situaciones. Nos saludábamos para el cumpleaños. Todo eso en mi interior generó una desilusión. Soy creyente de que la culpa es 100% del hombre, la mujer no tiene nada que ver cuando se mete en un matrimonio. Mauro pagó lo que tenía que pagar, como familia pagamos un precio muy alto todos. Mis hijos no entendían el por qué se estaba rompiendo todo de un día para el otro”.

Por último, la cantante se refirió a los intentos por reconstruir su pareja y el momento en el que decidió dejar de intentarlo: “Él me pidió perdón, negó todo, tratamos de volver a empezar una vida como familia. Y todo el tiempo el reproche de todas esas cosas. Tuvimos idas y vueltas, pero ahí me planté y dije: “Quiero ser feliz, mi felicidad es mi trabajo. Voy a viajar a Argentina todo el tiempo que sea necesario”. Me rebelé y dije: “Voy a empezar a trabajar”. Hubo muchas situaciones que yo no las tomaba como violentas y cuando vine a Argentina empecé a hacer terapia. Y me decían que naturalizaba cosas que no eran buenas”.

El romance de Wanda Nara y L-Gante

A lo largo de la entrevista, Susana también le consultó por su romance con L-Gante. “Lo de Elian me llamó la atención porque nada que ver con vos”, comenzó la diva para introducir el tema. En un tono relajado, Nara comentó: “Te voy a contar lo mismo que digo en mi casa, porque desde Kenny (Palacios) a toda mi familia, tenemos a todo el mundo en contra. Hasta la gente de él, no están tan de acuerdo”.

Luego, la conductora detalló por qué se enamoró del exponente de la cumbia 420: “Yo soy más grande. Cuándo me preguntan qué le vi yo digo: “La esencia mía”. Volví a ver mi esencia, en este momento de mi vida necesitaba volver a mis valores del principio. Me recuerda la Wanda de barrio. Me gusta estar con alguien que tenga esos valores, no estaría con alguien que fuera mala persona. Que tenga quilombos no me asusta, a veces me desconecta de los míos, porque tengo un montón”.

Ante los rumores de embarazo que habían circulado en redes sociales, la empresaria contó qué es lo que busca en su relación con el joven: “Para mí lo importante es rodearte de gente que tenga linda esencia, después si me equivoco o no... yo soy grande. No es que estamos planeando tener hijos, formar una familia, queremos pasarla bien. Es una persona que hoy está pendiente de mí, que conoce la historia, que fue mi amigo mucho tiempo”.

Tras destacar la personalidad del joven, la cantante recordó una actitud del artista que la sorprendió: “Una de las cosas que me impactó de él fue una situación cuando lo conocí. No sé a dónde íbamos, pero él tenía un fajo de plata y él iba dando plata en todos los semáforos. Y yo decía: “Esto lo debe hacer porque estoy yo”. Y me acuerdo que la segunda vez que paramos, el chico lo conocía. Y ahí me di cuenta que para siempre. El otro tipo le dio un mate”.

En ese sentido, la hermana de Zaira Nara afirmó: “Él tiene esos valores que me conectan con la Wanda que me había olvidado de ser y realmente soy. Esas cosas me gustaron de él. El tiempo dirá”. Por último, Giménez cerró el tema: “Mauro lo va a tener que aceptar”.