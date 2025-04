Demandan a Paramount Pictures por el guion de "Top Gun: Maverick"

Gray es primo de Singer, quien fue contratado por Kosinski para escribir la película tras colaborar con él en Only the Brave. En sus créditos, participó como guionista en un episodio de Shantaram y fue asistente de guion de Singer en The International. Ha trabajado principalmente como artista digital, incluyendo The Magicians, Defiance y Two and a Half Men.

La demanda de Shaun Gray contra Paramount por Top Gun: Maverick

En la demanda, Gray afirma que Singer, tras ser contratado por Paramount Pictures para escribir el guion de la película como un trabajo por encargo, se puso en contacto con él en 2017 para coescribirlo a petición de Kosinski. Durante los cinco meses siguientes, participó activamente en las reuniones de guion y escribió escenas clave para secuencias de acción cruciales, según la demanda.

Esto incluye la escena inicial en la que Maverick, interpretado por Tom Cruise, lleva un prototipo de avión de combate de alta tecnología al límite, batiendo récords de velocidad antes de que la aeronave falle, y otra secuencia en la que supera repetidamente a pilotos de élite durante un ejercicio de entrenamiento, culminando en un combate aéreo con un aprendiz. La demanda incluye archivos y correos electrónicos con fecha y hora que documentan la escritura de las escenas.

Gray argumenta ser coautor del guion, ya que nunca firmó un contrato de encargo con Paramount, que rige la relación laboral de una productora con un guionista y le otorga los derechos de autor del guion, a diferencia de otros guionistas de Top Gun: Maverick, como Singer, Eric Kruger, Christopher McQuarrie, Peter Craig y Justin Mark. Afirma que nunca firmó un contrato escrito sobre su trabajo en la película.

La demanda busca una orden judicial para que Gray reciba créditos como guionista de ahora en adelante, para que Paramount lo incluya en futuras campañas de marketing y trabajos relacionados con la película, y para que reciba una parte de las ganancias. Si el tribunal se niega a emitir dicha orden, Gray presentará una demanda por infracción de derechos de autor y reclamará una indemnización por daños y perjuicios no especificada.