Cine nacional: estrenan dos comedias, un drama y dos documentales

Dijimos que ella es una sommelier. Pero la película, que juega con un novedoso sistema de viajes en el tiempo, más que vitivinícola tiene un aire “vitivinilovinícola”, neologismo creado por su padre, que gusta maridar vinos con longplays. Así suenan The Police con “Message in a Bottle” y Neil Diamond con “Red, Red Wine”, entre otros, y de pronto, en una escena cómicamente disruptora, aparece “Cuando amas a alguien”, de y con Banana Pueyrredon. No deja de regocijar Gabriel Nesci, el mismo de “Todos contra Juan”, “Días de vinilo”, “Casi leyendas” y “The Knacks: déjame en el pasado”. Esta vez lo acompañan Luisana Lopilato (y parte de su familia en un cameo), Benjaín Vicuña, Benjamía Amadeo, Rafael Spregelburd, Luciano Cáceres, Inés Estévez, Marina Bellati, Eduardo Blanco y Luis Machin en afectuosa dupla, y Gabriel Corrado con un personaje autoparódico muy bueno (se recomienda esperar el bonus que va pegado a los créditos finales). Para quienes aman encontrar referencias o coincidencias, si hay aquí una relación con otra película, es con “El camino del vino”, de Nicolás Carreras. Ambas nos recuerdan la misma y sencilla moraleja: el vino tiene su “terroir”, las personas también.