Guy Ritchie será el encargado de dirigir la película "Road House 2" con Jake Gyllenhaal

Guy Ritchie dirigirá la secuela de la película Road House (El Duro) con Jake Gyllenhaal retomando su papel principal como el ex luchador de la UFC Dalton.

Road House 2 será la tercera colaboración entre Ritchie y Gyllenhaal, y la segunda para Amazon MGM Studios tras The Covenant. El cineasta y el actor nominado al Oscar y al Tony también colaboraron en el thriller de acción por estrenarse In the Grey.