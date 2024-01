Disney+: ¿qué películas nominadas a los Premios Oscar 2024 se pueden ver en la plataforma?

Indiana Jones y el Dial del destino

Harrison Ford reencarna al legendario arqueólogo en la última entrega de la franquicia, donde se encuentra inmerso en un desafío que pone a prueba su fortaleza y paciencia. Su personaje, Indiana Jones, arriesga todo para evitar que un dial antiguo que podría cambiar el curso de la historia caiga en manos de quienes quieren el artefacto para obtener un rédito personal.

Embed

La película está nominada a Mejor banda sonora, donde se enfrenta a American Fiction, Killers of the flower moon, Oppenheimer y Poor Things.

El reparto principal está compuesto por Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Ethann Isidore, John Rhys-Davies y Karen Allen, mientras que el director es James Mangold.

Elemental

La historia se desarrolla en una ciudad donde viven juntos los habitantes fuego, aire, tierra y agua. Una feroz mujer joven y un muchacho que se deja llevar están a punto de descubrir algo elemental: cuánto tienen en común.

Embed

La cinta fue nominada a Mejor Película Animada, donde compite contra El Chico y la Garza, Nimona, Robot Dreams y Spider-Man Across the Spider-Verse.

Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie del Carmen, Shila Ommi, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara actúan y Peter Sohn es el director.

Guardianes de la Galaxia Volumen 3

El querido equipo de héroes se encuentra amoldándose a la vida en Knowhere cuando, de pronto, comienza a afectarlos el pasado turbulento de Rocket, por lo que Peter Quill debe reunir a su equipo para salvarle la vida a Rocket. Si no lo logran, será el fin de los Guardianes tal cual los conocemos.

Embed

La cinta fue nominada a Mejores efectos visuales, misma categoría en la que compite contra The Creator, Godzilla Minus One, Mission: Impossible. Dead Reckoning Part One y Napoleón.

Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff y Vin Diesel son los principales actores de esta película dirigida por James Gunn.