Escalada del dólar: industriales expresan preocupación por el aumento especulativo de precios

La especulación y la incertidumbre en torno al valor del dólar generaron un clima de inestabilidad que dificulta la planificación y ejecución de inversiones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las industrias. Los constantes ajustes y reacomodamientos de precios, basados en expectativas cambiarias, no solo afectan a los costos operativos, sino que también desalientan nuevas inversiones y el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo.

"Entendemos que muchos precios que se ajustaron meses atrás a un posible valor de dólar -que finalmente no llegó- no deberían sentir el impacto de una devaluación o mínimamente, no deberían trasladar el 100% a precios los últimos saltos”. A su vez, comenta que es la misma especulación la que generó que las empresas de la Industria Ferial paguen “un costo altísimo en estos meses” lo que perjudicó la inversión en nuestra actividad.