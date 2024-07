Argentina cara en dólares: el tipo de cambio real con Brasil tocó un nivel no visto en casi una década

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL BRASIL

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, aseguró que el tipo de cambio actual a nivel local "no es el de equilibrio" y enfatizó en el hecho de que la apreciación de la moneda no tiene que ver con un fortalecimiento de la misma, ya que la cuenta capital está cerrada y no se vislumbra ningún indicio de crecimiento económico.