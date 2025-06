Dos biografías y una clásica novela gráfica llegan a las librerías

El amor y el exilio trajo a de Torre a Buenos Aires. Casó con Norah y durante un tiempo vivió en casa de los Borges. A los 29 años había publicado una elogiada “Historia de la literatura de vanguardia”. No dejó de ser amigo de Picasso, García Lorca, Buñuel, Gómez de la Serna , ni de cartearse con Marinetti, Pound o Breton , entre otros. Pero acá cambió. Sin dejar al crítico literario, uno de los más relevantes de su tiempo, se convirtió en director y editor de publicaciones. Luego de crear para Espasa Calpe la Colección Austral, fue cerebro de la legendaria editorial Losada.

Antiguo republicano tuvo en su catálogo a sus compañeros de exilio. A ruego de Victoria Ocampo dirigió la revista Sur. Nunca dejo de estar atento a lo nuevo. Comentando discrepancias con Borges, Ródenas de Moya sostiene: Torre se mantuvo fiel a que “el arte evoluciona gracias al impulso de la exploración estética, al arrojo de quienes se atreven a transgredir los límites del lenguaje anquilosado, artistas incapaces a menudo de producir grandes obras, pero cuya labor de desbroce y zapa es esencial para que los creadores con más talento alcancen logros perdurables”.

Guillermo de Torre sirve a Ródenas de Moya para descubrir e iluminar las dos corrientes que animaron el siglo XX, la que valora el rigor, la precisión y lo mejor del pasado, y la que comparte las insurrecciones estéticas y proyecta futuros.

*Domingo Ródenas de Moya, “El orden del azar. Guillermo de Torre entre los Borges” (Anagrama, Barcelona, 2025, 579 págs.)

Los Oesterheld

“El 29 de abril, un día antes de que Netflix estrenara la serie dramática 'El Eternauta', la novela gráfica se agotó en todas las librerías. Tuvimos que salir a distribuir lo que teníamos de reserva y a hacer una reimpresión. Previmos que podría llegar a ocurrir, pero no de tal forma. Cada vez que se hablaba de la serie en los medios, se veían momentos de la filmación con la ciudad cubierta de nieve tóxica o entrevistaban a Darín, aumentaba la venta. En la Feria del Libro fue el libro más vendido. Pero no quedó ahí, estamos en junio y 'El Eternauta' sigue en la punta de los libros más vendidos”, señala Tomás Linch, editor de cómics, novela gráfica y no ficción de Planeta de la Argentina.

En 2022 Planeta contrató la historieta de Héctor Oesterheld, que luego tuvo diversas ediciones, se inició en 1957 en la revista Hora Cero, ilustrada por Francisco Solano López. La segunda y última etapa fue en 1969, cuando comenzó a salir en la revista Gente, con dibujos de Alberto Breccia, y se dejó de publicar antes del final “porque había mezclado la ciencia ficción con él terror junto a lo muy coyuntural”, según se argumentó. Si en la primera etapa Oesterheld sigue el borgiano, personal, culto del coraje, en la segunda considera, por su experiencia, que nadie se salva solo.

“Hoy en las librerías hay dos tipos de ediciones, la de lujo y la económica. Pensamos en él momento y los lectores. Hubo gente que compró el libro para adelantarse y saber que iba a pasar en la serie, otros para ver los cambios que se habían hecho. La mayor calidad de la edición se pudo conseguir gracias a que Martín Oesterheld, cineasta y nieto del narrador, dio en Turín con el coleccionista que tenía los originales, y que nos permitió escanearlos” señala Linch, y agrega “por la editorial el libro está en España, Estados Unidos en español, y en países de América Latina”.

Y por lo que se sabe de otros países, también en libros “El Eternauta” es un fenómeno internacional. Lo prueba la edición estadounidense de Fantagraphics de “The eternaut”, que conquistó el premio Best Original Collection, y comentarios: “uno de los cómics más apasionantes que jamás leeran” (The Guardian), “Igual que Tarantino hace poesía con cine trash, Oesterheld construye una alegoría política a partir de una serie de ciencia ficción” (A.V. Paste Media), “Calidad borgiana en una novela gráfica” (The Boston Global).

Lo logrado por la serie de Netflix, -que Jorge Carrión Gálvez considera “el primer gran éxito argentino mundial”- hizo a la vez que “Los Oesteheld” de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, extraordinaria biografía coral, notable investigación publicada por Sudamericana en 2016, volviera las librerías por la conversación general y de medios sobre el destino de los Oesterheld, secuestrados y desaparecidos durante la dictadura (el escritor, cuatro hijas, tres yernos y dos nietos).

*Héctor Germán Oesterheld- Francisco Solano López “El Eternauta” (Bs. As., Planeta, 2025, 376 págs,)

*Fernanda Nicoilini y Alicia Beltrami “Los Oestreheld” (Bs.As.; Sudamericana, 2025, 416 págs.)