Morten Harket, cantante de la banda A-ha, reveló que padece Parkinson: "No sé si podré volver a cantar"

“En sus buenos días, Morten prácticamente no muestra signos de muchos de los síntomas físicos más comunes del Parkinson, pero eso no significa que esté bien”, escribió Omdahl, señalando que el músico requiere un esfuerzo constante para equilibrar la medicación, las señales de los electrodos en su cerebro, el sueño, el azúcar en sangre y su estado mental.

Qué dijo Morten Harket sobre su diagnostico de Parkinson

Harket, de 65 años, admitió que quería revelar su diagnóstico, pero lo mantuvo en privado por un tiempo, compartiendo la noticia solo con algunas personas de su círculo íntimo. Sin embargo, priorizó su necesidad de "paz y tranquilidad" para "evitar que todo mi sistema se deteriorara".

"No tengo ningún problema en aceptar el diagnóstico", dijo. "Con el tiempo, he asimilado la actitud de mi padre de 94 años ante la forma en que el organismo se rinde gradualmente: 'Uso lo que funciona'".

“Es difícil encontrar el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios”, continuó. “Hay mucho que sopesar cuando se emula la maestría con la que el cuerpo gestiona cada movimiento complejo, los asuntos sociales y las invitaciones, o la vida cotidiana en general”.

Harket dijo que se sometió a una cirugía cerebral avanzada dos veces, en junio de 2024 y diciembre de 2024, en la Clínica Mayo, lo que “suavizó el impacto” de sus síntomas.

Sin embargo, además de sus numerosos síntomas, la enfermedad ha afectado la voz del cantante. Admitió que no sabe realmente si podrá cantar.

“Los problemas con mi voz son uno de los muchos motivos de incertidumbre sobre mi futuro creativo”, dijo. “No tengo ganas de cantar, y para mí eso es una señal. Soy de mente abierta en cuanto a lo que creo que funciona; no espero alcanzar un control técnico completo”.

"La pregunta es si puedo expresarme con mi voz. Tal como están las cosas ahora, eso es imposible. Pero no sé si podré lograrlo en el futuro —continuó—. Considero que cantar es mi responsabilidad, y a veces pienso que es fantástico poder hacerlo. Pero también tengo otras pasiones, otras cosas que son igual de importantes para mí, que son igual de necesarias y verdaderas".

Harket y sus amigos Paul Waaktaar-Savoy y Magne Furuholmen formaron A-ha en 1982. La banda tuvo éxito mundial después de su álbum debut Hunting High and Low , que incluía el gran éxito "Take On Me".

Qué es la enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson es un trastorno cerebral progresivo que afecta el sistema nervioso. Provoca movimientos involuntarios o incontrolables, como temblores en manos, brazos, piernas o cabeza, rigidez muscular y dificultad para mantener el equilibrio y la coordinación.

Los síntomas suelen empeorar con el tiempo y a medida que la enfermedad progresa, y las personas afectadas pueden tener dificultad para caminar y hablar. El párkinson también puede causar cambios mentales y conductuales, problemas de sueño, depresión, dificultades de memoria y fatiga.

Además de Harket, otras estrellas que han hablado sobre haber sido diagnosticados con Parkinson incluyen a Michael J. Fox, Ozzy Osbourne, Billy Connolly, Linda Ronstadt, Ed Begley Jr. y más.