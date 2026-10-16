El actor Joe Manganiello reveló las secuelas de una extraña enfermedad que padece + Agregar ámbito en









El protagonista de la serie True Blood, de 49 años, compartió en Instagram un relato sobre los siete años que pasó luchando contra una afección autoinmune.

El actor de 49 años habló sobre su salud.

El reconocido actor Joe Manganiello compartió imágenes de uno de los períodos más difíciles de su vida: la drástica pérdida de peso y las secuelas físicas de una enfermedad que lo llevó al borde de la muerte.

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El protagonista de la serie True Blood, de 49 años, compartió en Instagram un relato sobre los siete años que pasó luchando contra una afección autoinmune para la que nunca recibió un diagnóstico definitivo. La experiencia ocupa un lugar central en sus nuevas memorias, "Bloodlines", donde reconstruye el padecimiento, las operaciones y las consecuencias que tuvo en su vida personal.

En una de las imágenes, Manganiello aparece con el torso desnudo, sentado junto a la cama de un hospital. Su aspecto contrasta con el físico musculoso que lo hizo famoso en la serie de HBO, en la que interpretó a un hombre lobo, y con el que mostró en Magic Mike, donde encarnó a un bailarín desnudista. La transformación no fue consecuencia de una dieta ni de un cambio en su entrenamiento, sino de una enfermedad que afectó gravemente su aparato digestivo y lo obligó a someterse a una cirugía de gran magnitud.

El duro momento que vivió Joe Manganiello “En los días posteriores a la amputación de mi intestino grueso, mi peso comenzó a desplomarse. Finalmente, perdí un total de 27 kilos durante las dos semanas siguientes a la cirugía”, explicó el actor al describir la primera fotografía. También señaló un detalle que apenas se distingue en la imagen: “Si amplían la imagen, pueden ver la parte superior de mi primera bolsa de ostomía asomando por encima de las sábanas”.

Manganiello contó que padecía un dolor abdominal insoportable, hasta el punto de que le impedía caminar. También sufrió fiebre, erupciones con ampollas, dolores de cabeza y un cansancio extremo. A esos síntomas se sumó el sangrado rectal. Según relató anteriormente a la revista People, durante los siete años de enfermedad debió someterse a numerosas colonoscopias y distintas intervenciones quirúrgicas. La extirpación de parte de su intestino alteró su funcionamiento digestivo y lo obligó a utilizar una bolsa de ostomía.

La falta de un diagnóstico preciso fue otra de las grandes dificultades de su experiencia. “Me pasó a mí, y es la verdad, y tengo todas las cicatrices para demostrarlo”, sostuvo al hablar de su padecimiento. También cuestionó la incertidumbre que rodea a algunas afecciones autoinmunes y los tratamientos que se prueban cuando no se consigue establecer con claridad qué provoca los síntomas. “Las enfermedades autoinmunes terminan siendo una especie de etiqueta para todo aquello que los médicos no comprenden. Empiezan a someterte a un sinfín de medicamentos”, afirmó. Después de siete años de complicaciones, operaciones y una pérdida de peso extrema, Manganiello mira hacia atrás con una mezcla de incredulidad y alivio. Las fotografías que decidió mostrar documentan los cambios en su cuerpo y dan cuenta de una experiencia que había permanecido en gran medida fuera de la vista del público. “No puedo creer que esté vivo”, reconoció. Y resumió lo que significa haber atravesado aquel período con una frase contundente: “Siento que he vuelto a nacer”.

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