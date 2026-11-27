El músico de 50 años habló abiertamente sobre su salud tras sufrir un episodio del cuál aseguro que solo tenía un 40% de posibilidades de sobrevivir.

Dave Keuning , guitarrista de The Killers , habló abiertamente sobre el derrame cerebral que sufrió recientemente y que puso en peligro su vida, afirmando que solo tenía un 40% de posibilidades de sobrevivir .

En una publicación en Instagram ayer (jueves 26 de noviembre), el músico de 50 años habló abiertamente sobre el derrame cerebral grave que sufrió hace dos semanas. Fue trasladado de inmediato al hospital y posteriormente fue operado.

Keuning agradeció a su esposa por “actuar con rapidez” y agregó: “La primera hora después de un derrame cerebral es crucial para llegar al hospital. Tuve un coágulo de sangre en el cerebro que cortó el suministro de sangre a todo el lado derecho del cerebro".

“Cuando llegué al hospital, estaba ciego de un ojo y había perdido la movilidad del lado izquierdo, pero aún no me daba cuenta de que estaba sufriendo un derrame cerebral. Los médicos me dijeron que tenía un 40 por ciento de probabilidades de sobrevivir y que tendría discapacidades después. Pero, por algún milagro, estoy bien.”

Continuó: “Y sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé al despertar de la cirugía” .

"Me siento sumamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos, mis pies y hablar como antes. Agradezco a mi esposa, a mi hijo, a mi hija y a todos mis compañeros de banda, con quienes me siento más unido que nunca".

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El presente de Dave Keuning y The Killers

Keuning se tomó un descanso de las giras con The Killers en 2017, debido al agotador calendario de conciertos de la banda de Las Vegas. Regresó al estudio para colaborar en su álbum de 2021, "Pressure Machine", y desde entonces ha realizado apariciones esporádicas en directo con Brandon Flowers y compañía.

El guitarrista ha publicado dos álbumes en solitario: "Prismism" (2019) y "A Mild Case Of Everything" (2021).

Flowers lanzó su tercer álbum de estudio, "Thrasher", a mediados de este año. Posteriormente, insinuó que The Killers tenían "algunos títulos en mente" para su próximo LP. Sin embargo, el líder explicó que era "demasiado pronto" para revelar más información. Por lo pronto la banda visitará la Argentina en 2027 como parte del Lollapalooza Argentina.