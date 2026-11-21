Se trata de la producción de una cadena británica, donde la princesa habla desde un lugar reflexivo sobre su proceso de curación. Los fondos recaudados con la distribución del material serán destinados a causas benéficas.

Catalina habló anteriormente de su diferente comprensión de la vida después de su enfermedad y de la necesidad de adoptar un enfoque más holístico del bienestar.

La princesa Catalina de Gales, Reino Unido , estrenará un documental en el que abrió su corazón sobre cómo enfrentó el cáncer que se le diagnosticó en 2024. Producido por una cadena británica, la realización audiovisual mostrará su testimonio en primera persona, donde aseguró que la enfermedad "te cambia" y su proceso de curación "es un viaje", entre otras reflexiones.

La producción titulada "Heal" (sanar, en inglés), de parte de la cadena BBC, incluye testimonios de Catherine "Kate" Middleton donde expresó que la enfermedad " te cambia el cuerpo físicamente, pero hay un aspecto mucho más profundo de lo que un diagnóstico de cáncer provoca".

El documental incluye nuevas imágenes de ella completando el Desafío de las Tres Cumbres a principios de este año , que consistía en escalar los picos más altos de Inglaterra, Escocia y Gales en un solo día . "Está claro que no estamos hechos para afrontar los desafíos de la vida solos", dice su voz en off acompañada de imágenes de otros pacientes y de la princesa abrazando a su propia familia, incluido el príncipe William.

" A menudo es a través del dolor que nos damos cuenta de que hay una belleza mayor que yace más allá ", agregó la princesa, quien nunca reveló qué tipo de cáncer padecía, pero en marzo de 2024 reveló que se lo habían diagnosticado y que estaba recibiendo quimioterapia.

En este trabajo tan personal, que se emitirá el 29 de noviembre, Catalina compartirá sus experiencias con el cáncer en las que asegura que "la curación es un viaje".

En enero de 2025 anunció que estaba en remisión y en los meses siguientes comenzó un regreso gradual a sus deberes reales. Con frecuencia habló de su diferente comprensión de la vida después de su enfermedad y de la necesidad de adoptar un enfoque más holístico del bienestar, más allá de la recuperación física.

Este documental promete ser el relato más completo y personal de su proceso. Catalina recibió tratamiento en el Hospital Royal Marsden y los fondos recaudados con la distribución de este documental, que se emitirá en otros países, se destinarán a la Fundación Benéfica contra el Cáncer Royal Marsden.

El viaje del príncipe Guillermo y el heredero Jorge a Barcelona para ver al Aston Villa desató el debate en el Reino Unido

El príncipe Guillermo y su hijo mayor, Jorge, protagonizaron una escapada futbolística que generó repercusiones. El 3 de noviembre viajaron a Barcelona para presenciar el partido entre el Aston Villa y el FC Barcelona por la Champions League.

La particularidad no estuvo solamente en la presencia de dos integrantes de la familia real en las tribunas: ambos compartieron un vuelo comercial de British Airways.

La decisión llamó la atención porque padre e hijo ocupan los dos primeros lugares en la línea de sucesión al trono británico. Guillermo es el heredero directo del rey Carlos III, mientras que Jorge, de 13 años, se ubica inmediatamente detrás de él. Durante décadas, la monarquía procuró evitar que dos sucesores directos viajaran juntos en un mismo avión.