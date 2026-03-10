Ya llega a Netflix la segunda temporada del live action de uno de los animes más famosos del mundo

La plataforma de streaming estrena la segunda temporada de una de las adaptaciones más esperadas por los fanáticos del anime.

El estreno global está programado para este martes 10 de marzo de 2026, cuando los ocho nuevos episodios estarán disponibles para seguir la travesía de Luffy.

La segunda temporada del live action de One Piece finalmente llega a Netflix para seguir expandiendo el universo creado por Eiichiro Oda , uno de los mangas más populares de la historia.

Tras el éxito mundial de la primera entrega, la plataforma vuelve a apostar por la adaptación con una nueva tanda de episodios que profundizan en la aventura de los Sombrero de Paja.

La trama sigue a Monkey D. Luffy y su tripulación mientras se preparan para cruzar este mar legendario en busca del tesoro conocido como el One Piece , con el objetivo de que Luffy se convierta en el Rey de los Piratas. Sin embargo, el ingreso a esta región marcará un cambio importante en la aventura.

Durante la temporada, la tripulación formada por Roronoa Zoro, Nami, Usopp y Sanji visitará varias islas con historias propias, donde deberán enfrentarse tanto a piratas rivales como a fuerzas de la Marina. En el camino, también comenzará a tomar protagonismo la organización criminal Baroque Works , que opera en secreto y se convierte en una de las principales amenazas de esta etapa.

Uno de los momentos más esperados será la aparición de Tony Tony Chopper, el reno médico que se convertirá en un nuevo miembro de la tripulación. Su historia de origen en Drum Island promete ser uno de los puntos emocionales más fuertes de la temporada.

Tráiler de One Piece

Reparto de One Piece

El elenco principal regresa con los protagonistas de la primera temporada:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Mackenyu como Roronoa Zoro

Emily Rudd como Nami

Jacob Romero Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Entre las nuevas incorporaciones más esperadas se destacan:

Tony Tony Chopper, con la voz de Mikaela Hoover

Nico Robin (Miss All-Sunday), interpretada por Lera Abova

Crocodile, interpretado por Joe Manganiello

Dr. Kureha, interpretada por Katey Sagal

Smoker, interpretado por Callum Kerr

También aparecerán los gigantes de Elbaf, con Werner Coetser como Dorry y Brandon Murray como Broggy.

Si bien esta segunda temporada recién se estrena, Netflix ya confirmó oficialmente una tercera temporada. Según los reportes, la producción comenzó entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Esta próxima entrega adaptará el Arco de Alabasta, donde finalmente se verá la gran confrontación contra Crocodile y la lucha por liberar el reino de Vivi.