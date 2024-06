El elenco de House of the Dragon adelanta detalles de la segunda temporada

House of the Dragon vuelve el 16 de junio a HBO y Max.

House of the Dragon regresa para la temporada 2 y el elenco adelanta lo que los espectadores pueden esperar cuando el programa vuelva a HBO y Max el 16 de junio .

Emma D'Arcy , Olivia Cooke y Matt Smith hablaron con el portal Deadline y adelantaron lo que le espera al drama de fantasía. Smith reveló que el programa se parecerá más a su hermano mayor Game of Thrones .

“Conocemos a los personajes de adentro hacia afuera y, en cierto modo, volvemos a casa”, dijo Cooke. "No le tenemos miedo al texto ni a los grandes decorados que son una especie de hogar lejos del hogar".

Cooke reveló que en la temporada 2, la reina Alicent Hightower abandona el castillo: “Eso fue enorme para mí. Yo fui a España. Fui a Gales y fui a Surrey. Estoy emocionado de que la gente me vea fuera del castillo”.

D'Arcy aseguró que "un gran motor de esta temporada es el dolor", y agregó que su experiencia con el dolor en su propia vida antes de protagonizar el drama de fantasía de HBO "fue un poco surrealista".

“Traté de buscar el bien al ser invitado a reflexionar sobre lo que el duelo le hace al cuerpo, a las relaciones, al deseo, a la psique…”, agregó D'Arcy. “Parte de la magia que el [equipo de redacción] ha construido esta temporada es cuán entrelazadas están las emociones personales con los diseños políticos. Para mí fue entonces cuando el programa realmente funcionó”.

Smith anticipó que House of the Dragon será diferente de la primera temporada, cuando los personajes estaban todos juntos, y agregó: "Esta vez, se apoya en la fórmula del Game of Thrones de antaño, donde estás explorando diferentes mundos y zonas de el mundo de Poniente”.