House of the Dragon: detalles reveladores de la temporada dos

A menos de un mes del estreno de la temporada 2 de House of the Dragon existe el deseo por parte de la audiencia de ver qué nos deparará la historia cuando regresemos a Westeros.

Las batallas más grandes de House of the Dragon

House of the Dragon es una precuela de la exitosa serie de HBO, Game of Thrones. En la cima de su influencia, la serie dio vida a secuencias de lucha épicas de la serie de libros como la Batalla de los Bastardos y la Batalla de Invernalia en la Larga Noche contra el Rey Nocturno.