"Emilia Pérez": un film musical con narcos, inquietante y original

De eso trata la película. De dolores parciales y profundos, maldades enquistadas en la gente, intentos de cambio y redenciones también parciales. Está llena de vueltas de tuerca, sorpresas y burlas del destino. Y canciones. Es una obra tan pasional y ácida, que quizá sólo podía llegarnos con esos artificios del canto. Pero no el canto convencional de las películas musicales.

Aquí las canciones son de incomodidad, angustia, acusación desnuda. Más que cantar, se canturrean, o se rapean, pero con un uso distinto del rap. Mejor. A veces los fraseos se arrastran como la confesión de un borracho (“No me falta la lana, no me falta matar”), otras veces salen veloces, indignados (Zoe Saldaña en “El alegato” y “El mal”, de asombrosa y muy exigente interpretación), saltan felices y atolondrados (“Vaginoplastia”, ver para creer) o explotan infelices, rencorosos (Selena Gómez en “Mi camino”), forman dúo para un duelo moral (“Lady”, por Saldaña y Mark Ivanir), o son un hilo finito, finito, en la voz de una criatura que extraña a su padre.