¿Cuál es la utilidad del libro de sueldo digital de CABA?

En otras palabras, mientras que los empleadores adoptaban el LSD (AFIP) , la CABA emitió la Resolución 2623-SSTIYC/17, de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, que implementó desde el 1/1/ 2018, la plataforma web “Sistema para la Rúbrica de Documentación Laboral en forma digital de la C.A.B.A” para todos los empleadores con 10 o más trabajadores; pero la Resolución 803 (BO 28/10/ 2024), de la Secretaría de Trabajo CABA, resulta que es obligatorio para quienes emplean hasta 9 trabajadores y para PyMES.

Hojas móviles

Antes del Libro de Sueldos Digital de AFIP, la mayoría de los empleadores rubricaban periódicamente una cierta cantidad de hojas móviles o en su caso un libro manual mediante un trámite administrativo que incluía una certificación contable sobre la verosimilitud del sistema (Informe Especial Precalificatorio), obtenida la rúbrica jurisdiccional previo pago de un arancel, ¡solo restaba imprimir las liquidaciones sobre las hojas móviles o en su caso volcarlas sobre el libro manual y listo!

Tratándose de soportes rubricados, la información resulta oponible a terceros, incluso ante un conflicto legal y con eso el empleador cumplía con la ley hasta que agotase las hojas móviles o los folios del libro manual. Para dotaciones importantes cabía utilizar otros soportes que en su caso requerían un trámite mensual.

Procesos mensuales

A partir del LSD (AFIP) y el de la CABA , para todos los casos hay 2 procesos mensuales ,o sea podríamos hablar de duplicar el tiempo de procesamiento, además se duplica esta información, ya que tenemos 2 archivos similares en 2 plataformas distintas (la del fisco nacional y la del gobierno de la ciudad), el 1º para cumplir con una obligación formal y material para con el fisco y el último para tener el registro rubricado del código laboral, (la redundancia que se pretendía evitar según los considerandos de la RG 3669/941).

Esta situación que soportan los empleadores no es aceptable habida cuenta que nos cansamos de escuchar que hay que simplificar las tareas reducir la burocracia, etc. etc.; asimismo procesar el LSD (AFIP) conlleva contar con un sistema que genere correctamente el archivo respectivo, y para peor ¡¡el gobierno local parece querer “competir” con el nacional y pide la misma información!! Para ello hay que cumplir con los siguientes pasos

Presentar la liquidación Mensual con su F931 declarado

Generar los encabezados legales y sus foliados manuales y electrónicos

Firmar digitalmente la liquidación mensual a través de una Plataforma de Firma

Subir el Libro de Sueldos a la plataforma de GCBA.

Subir las constancias que solicita la presentación.

Descargar la tasa de rubrica (BUI) y pagarla.

Ante observaciones y/o rechazo de la ciudad hay que rehacer todos los pasos anteriores.

En caso de Aprobación descargar la hoja madre en PDF.

Generar los HASH de todos los procesos (criptografía).

Generar la ISO 9660.

Deben establecerse 2 ubicaciones de redundancia una dentro de la empresa y otra ubicación en un servidor fuera de la empresa. Y por último la Nube

Realizar el Informe Semestral de Contador Público y que en el contenido se encuentren todos los procesos y los auditados anteriormente

Como consecuencia de los pasos descriptos los empleadores afrontaron :

Incremento de costo de procesamiento debido a la exigencia de firma digital (FD) .Nótese que la firma digital en su momento podía ser exigida por AFIP , pero en los casos que conozco nunca la solicitaron, siendo así ¿bajo qué argumento un gobierno jurisdiccional podría exigirla? Además dado que es casi improbable que el estudio contable pueda cumplir con los procesos informáticos requeridos por la disposición local sin que intervenga un proveedor externo , a la FD hay que agregarle unos $ 50.000 + IVA mensuales (cotización promedio de 3 oferentes de enero 2025)

Tiempos perdidos por el mal funcionamiento de la plataforma TAD y en general de la página de la Ciudad, tanto en lo relativo al Registro de Empleadores (cuya utilidad en mi opinión es cuestionable, y que tiene proceso de control que lleva un tiempo), como así también en lo concerniente al trámite de carga de las liquidaciones para el Libro de Sueldos digital de CABA, cuyos archivos están sujetos a una verificación, que lleva otro lapso de espera.

Exposición innecesaria de una información sensible como son las remuneraciones del personal de todas las empresas locales, a un sinnúmero de funcionarios jurisdiccionales

Reflexiones finales

Como sugerencia propongo eliminar la exigencia del Libro de Sueldos Digital de la C.A.B.A , y que el Gobierno de la Ciudad solamente exija un trámite anual consistente en la carga de los 12 formularios F 931 con su Acuse de Presentación, habida cuenta que el contribuyente ya proceso mensualmente el LSD ante fisco nacional ( hoy ARCA) detallando los ítems del Art 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, y cobrar un canon por folio para evitar que las arcas jurisdiccionales pierdan un ingreso que entiendo nunca fue motivo de preocupación para los empleadores.

Por último, cabe destacar que se da una situación similar en la Provincia de Buenos Aires

(*) Contador público. Especialista en temas laborales