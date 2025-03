Javier Milei se despegó de Novelli y el caso $LIBRA: "Son problemas de terceros, no de mi Gobierno"

El Presidente volvió a desentenderse del escándalo por la criptomoneda y negó las revelaciones de The New York Times que señalaban pagos de dinero para reunirse con él.

A su vez, se despegó de las acusaciones que lo vinculaban al empresario Mauricio Novelli , señalado de cobrar para armar reuniones con el Presidente y negó que él tuviera algo que ver con el asunto. "Si hay gente despechada que quiso tener las reuniones y quizás no las tuvo, es un problema de terceros con terceros y no tiene nada que ver con mi Gobierno ", enfatizó.

El libertario justificó su accionar en el escándalo de las criptomonedas y explicó que aceptó promover el proyecto ya que daría financiamiento a un sector informal de la economía. "Argentina es un país que destruyó su sistema de crédito y hay una presión fiscal enorme que empuja a mucha gente en la informalidad. Todas estas personas que trabajan como programadores trabajan en la informalidad y muchas veces facturan afuera. Cuando quien era la responsable de ARCA les quiso ir a sacar información para cobrarles impuestos inmediatamente la eché. Tenía una mala intención detrás que era el mecanismo represor que utilizó sistemáticamente la DGI y AFIP. Conmigo eso no va a pasar". Ante esta situación, el Presidente señaló: "Esas personas que están en el sector informal no tienen acceso al mercado de crédito. A mi me propusieron darle un financiamiento a esos proyectos y a mi me parecio bárbaro".

En la entrevista, el periodista Luis Majul le preguntó si "se dio cuenta que metió la pata" y el Presidente respondió con contundencia: "Ex-ante no". Luego fue consultado sobre si lo volvería a hacer y agregó: "Bueno, eso es ex-post y por eso levanté las murallas que levanté. Yo creo que estamos mucho más seguros". "Cuando yo vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, yo bajé el tuit", justificó.

“Todos los que entraron ahí, lo hicieron voluntariamente. A nadie se le puso un arma en la cabeza. Otro punto interesante es que mi campo de especialización es crecimiento con y sin dinero, después usted tiene temas de finanzas, que yo manejo, pero este es un mecanismo hipersofisticado. Uno no sabe de todos los temas”, remarcó.

Al ser consultado por su trato con el empresario argentino y con Hayden Mark Davis, principal involucrado en la creación de la criptomoneda, el mandatario explicó: "No soy condescendiente con ellos. Dado mi carácter vos creés que si yo te engancho haciendo algo así no te lo estaría diciendo ahora y enrostrándotelo en la cara? Siendo que soy una persona muy directa, si tuviera alguna diferencia de esas características lo diría".

De esta manera, aclaró: "Es un tema que está en la Justicia y está siendo investigado. Yo no me voy a meter en chimentos de peluquería".

Milei sobre caso $LIBRA: tildó a la nota de The New York Times de “chimento de peluquería”

En línea con el escandaloso caso $LIBRA, Milei también se refirió al artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times que apuntó que hubo presuntos pedidos de dinero del asesor Mauricio Novelli para que empresarios ligados a $LIBRA mantengan encuentros con el mandatario.

"Parece un conjunto de chimentos de peluquería de despechadas. La nota de The New York Times son todos condicionales, porque no dejan de ser chimentos de peluquería", respondió con contundencia el mandatario y apuntó que el medio está "muy alineado con el partido demócrata y son bien anti-Trump". "Son woke por excelencia", agregó.

De acuerdo al artículo, “el presidente de la Argentina, Javier Milei, provocó una tormenta política al promocionar una criptomoneda desconocida cuyo valor se disparó tras recibir su apoyo y que se desplomó rápidamente”.

"Una coalición de centro izquierda que se opone al gobierno libertario de Milei calificó su incursión en las criptomonedas como un escándalo sin precedentes. Otro bloque político dijo que buscaba crear una comisión en el Congreso para investigar lo ocurrido", detalló el Times.

Cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes: Javier Milei minimizó el tema y negó agresiones

El presidente Javier Milei aseguró hoy que el diputado radical Facundo Manes mintió al decir que le pegaron "dos piñas", ya que -según dijo- fueron "dos palmaditas en el pecho".

"Tan grande es el discurso, tan grande lo que fuimos a hacer (a la Asamblea Legislativa). Me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan marginal, en especial, porque Manes ha mentido de manera descarada", expresó Milei.

Además, sostuvo: "Dice que le pegaron dos piñas y son dos palmaditas en el pecho. Esto lo ha impulsado una periodista de Clarín, sabemos que Clarín me la tiene jurada".

"Hay periodistas con un coeficiente intelectual tan bajo que no pueden entender lo que hacemos", enfatizó el Presidente.

Apertura de sesiones: Milei habló de la ausencia de la oposición y consideró que "quizás es un anticipo de la Argentina que viene"

Respecto a la apertura de las sesiones ordinarias, acto al que la oposición eligió no asistir, el mandatario señaló que se sintió cómodo con el recinto medio vacío, y afirmó: “Quizás es un anticipo de la Argentina que viene, donde no hay zurdos resentidos y cucarachas kukas. Quizás solo estén quienes tienen diferencias pero buscan el camino de la libertad. ¿Sabe porque no fueron? No se pueden bancar tantas verdades, tanto éxito. No dejan de ser de izquierda, gente envidiosa, fracasada. Frente al éxito ajeno, se ponen mal. Por eso no fueron. Es una postal del futuro, eso cada vez va a estar más violeta”.

Por otro lado, criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel ya que según él, la titular del Senado consideró que su discurso había terminado antes de tiempo.

“Se ve que no mira mis discursos, todos mis discursos terminan igual”, afirmó, aludiendo a la frase “viva la libertad carajo”. El sábado, Villarruel dio por cerrada la sesión antes de eso y Milei se lo marcó en público: “Esperá, no te apures”, cruzó.

Javier Milei negó un intento de intervención de la Provincia y volvió a cruzar a Axel Kicillof

El Presidente por otro lado cruzó nuevamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los hechos de violencia en el distrito aunque aseguró que "es falso" que haya querido intervenir el territorio bonaerense.

“Está claro que la provincia es un baño de sangre. Lo que estoy diciendo es que Kicillof es parte del problema, no de la solución. Adhiere a la doctrina de Zaffaroni, el wokismo. Pone a los delincuentes como si fueran víctimas y a las víctimas como victimarios. Es un desastre, no se puede trabajar con él. Mientras que él quiere liberar a los delincuentes y yo estoy del lado de la Policía y los buenos. El que las hace, las paga”, cuestionó.

Este viernes el libertario había apuntado en sus redes sociales: "Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia".

A su vez, de cara a las elecciones legislativas, Milei arremetió: "Acá, mi objetivo es terminar de una vez por todas con el kirchnerismo. Voy a agotar todos los esfuerzos para que todos los que estamos del lado de la libertad y de la República estemos juntos y terminemos de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”, subrayó.

El Presidente defendió las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema

Finalmente, el Presiente se refirió a las designaciones por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que “hay que tener cuidado con los ñoños republicanos”, porque “cada cosa que no les gusta dicen que es inconstitucional”.

“La mejor muestra de que está dentro de las reglas es que la propia Corte le tomó juramento a García Mansilla. ¿No les gusta que sea por decreto? Macri lo hizo por decreto. Los jueces superaron todas las instancias y, sin embargo, el Senado no los sacó“, criticó.