Premios Oscar: los mejores momentos de la 97° edición

Con el cierre de la temporada de premios, la 97° edición de los Premios Oscar marcó un final espectacular, con momentos que quedarán grabados en la memoria de todos. Durante casi cuatro horas de ceremonia, el Dolby Theatre vivió una noche cargada de emociones, risas y algunas sorpresas que no estaban en las predicciones.

Uno de los momentos más esperados fue la interpretación en vivo de Wicked, a cargo de Ariana Grande y Cynthia Erivo. La noche comenzó con Grande interpretando "Somewhere Over The Rainbow" de El mago de Oz, seguida por Erivo con "Home", también de El mago de Oz. El punto culminante fue cuando ambas se unieron para ofrecer una emotiva versión de "Defying Gravity", tema de Wicked. Su performance dejó a muchos con lágrimas de emoción, siendo uno de los momentos más aplaudidos de la velada.