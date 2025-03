Salud del papa Francisco: estable, pasó bien la noche, pero su pronóstico sigue siendo reservado

"El Papa ha descansado bien toda la noche", expresa el comunicado oficial que se dio a conocer hoy en la mañana de Italia. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó sobre el seguimiento del estado de salud de Francisco y manifestó que no hubo variaciones respecto al domingo.

aEn el encuentro con los medios se explicó que el Pontífice está apirético y "no requirió ventilación mecánica no invasiva, sino sólo oxigenoterapia de alto flujo". Además, se supo que «no se derivaron consecuencias directas del episodio aislado de broncoespasmo del pasado viernes» y que «sin embargo, el riesgo de criticidad permanece».

El Vaticano dio a conocer este domingo el parte médico vespertino sobre la salud del papa Francisco, en el que se indicó que su estado clínico es estable y que no precisó de ventilación mecánica para respirar. No obstante, el informe que divulgó el Vaticano a través de un comunicado remarcó que "el pronóstico sigue siendo reservado".

Salud del papa Francisco: qué dice el parte médico del domingo 2 de marzo

Francisco, que ingresó en el hospital el 14 de febrero, sufrió un repentino episodio de dificultad respiratoria y fue conectado a un respirador el viernes.

Aunque no ha sufrido más crisis desde entonces, la fuente dijo que la situación es de estabilidad, pero no está fuera de peligro y actualmente no hay planes para trasladarlo de nuevo a su residencia en la Casa Santa Marta.

Mientras tanto, el cardenal Robert Prevost, líder del episcopado vaticano nacido en Chicago, dirigirá el rosario por el pontífice en la plaza de San Pedro el lunes por la tarde. Obispos, religiosas y cientos de fieles se reúnen allí cada noche para rezar por la pronta recuperación del papa.