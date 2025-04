Este es el chocolate más saludable y que mejora la salud cardiovascular

Beneficios del chocolate amargo

El chocolate amargo no solo es beneficioso para el corazón, sino que también puede mejorar la función cognitiva. Los flavonoides presentes en el cacao aumentan el flujo sanguíneo al cerebro, lo que puede mejorar la concentración, la memoria y el rendimiento cognitivo en general. Además, el chocolate amargo tiene un efecto positivo en el estado de ánimo, ya que contiene pequeñas cantidades de feniletilamina, una sustancia que estimula la producción de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad.

El consumo de chocolate amargo también se asocia con una mejora en el rendimiento deportivo. Investigaciones publicadas en The Journal of the International Society of Sports Nutrition sugieren que el consumo de chocolate amargo puede mejorar el rendimiento atlético al aumentar la disponibilidad de oxígeno durante el ejercicio físico.

Los chocolates que debes evitar

Aunque el chocolate amargo ofrece múltiples beneficios, no todos los tipos de chocolate son igualmente saludables. Los chocolates con leche y los chocolates blancos contienen menos cacao y más azúcar y grasas saturadas, lo que puede contribuir al aumento de peso y a otros problemas de salud.

Además, estos tipos de chocolate tienen menos flavonoides y, por lo tanto, ofrecen menos beneficios antioxidantes. De hecho, según la Cleveland Clinic, muchos productos de chocolate en góndola no tienen suficiente cacao como para generar un impacto positivo.