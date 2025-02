HBO dio nuevos detalles de la temporada 3 de "House of the Dragon" y más series derivadas de "Game of Thrones"

Después de una segunda temporada abreviada de ocho episodios, que sorprendió a los fanáticos con su final discreto, la precuela de Game Of Thrones , House of the Dragon , regresará con venganza en 2026.

La segunda temporada de House of the Dragon se recortó de 10 episodios a 8, y una parte de la trama originalmente prevista para la temporada 2, incluida la tan esperada Batalla del Gaznate entre los Negros y los Verdes, se trasladó a la temporada 3.

"Sabes qué, valió la pena la espera", dijo Orsi sobre la próxima escena de batalla. "Estaba en el set y vi todos los elementos y lo que había detrás de ella. Estoy muy contento de que hayamos esperado porque va a ser mejor que nunca, y no creo que tuviéramos el tiempo en ese momento para hacer lo que hemos logrado ahora en esta temporada".

“Es tan grande que necesitábamos tiempo para construirlo”, continuó Orsi. “Uno de los productores principales [Kevin de la Noy] trabajó en Titanic, así que todo lo que aportó en términos de perspicacia sobre lo que sucedió en el Titanic y cómo se construye toda esa experiencia, lo aporta a la película”.

En agosto, el showrunner de HoD, Ryan Condal, abordó el desafío de “tener que equilibrar la narración y los recursos disponibles para contar esa historia” y habló sobre la “enorme cantidad de recursos, construcción, armaduras, vestuario y efectos visuales necesarios para darle a la esperada batalla, que posiblemente sea el segundo evento de acción más esperado de Fire and Blood, el tiempo y el espacio que se merece”, y agregó: “Estamos trabajando para ese evento; será lo más grande que hayamos logrado hasta la fecha”.

El caballero de los siete reinos

Aunque el autor de Game of Thrones y cocreador de House of the Dragon, George R.R. Martin, ha tenido una reacción algo mixta a la segunda temporada de la precuela, ha sido efusivo en sus elogios para la próxima segunda precuela de GoT, A Knight of the Seven Kingdoms, que se basa en su trilogía de novelas de fantasía Dunk and Egg. La primera temporada de seis episodios se basa en el primer libro, The Hedge Knight.

“Ya he visto los seis episodios (los dos últimos en cortes preliminares, lo admito) y me encantaron”, escribió Martin en su blog el mes pasado. “Dunk y Egg siempre han sido mis favoritos, y los actores que encontramos para interpretarlos son simplemente increíbles”.

A Knight of the Seven Kingdoms.webp

Orsi no estaba al tanto de los comentarios públicos de Martin, pero sí estaba al tanto de su reacción a los cortes del episodio de A Knight of the Seven Kingdoms, que se desarrolla unos 90 años antes de los eventos de Game of Thrones.

“Le encanta”, dijo Orsi sobre los comentarios que han estado recibiendo internamente del creador de la serie.

También compartió los elogios de Martin hacia las dos estrellas de A Knight of the Seven Kingdoms. Además, reveló que los ejecutivos de HBO son tan optimistas sobre la producción a menor escala y más rentable con menos trabajo de efectos visuales y un tiempo de entrega más corto que la renovación parece buena, y están considerando filmar las temporadas 2 y 3 consecutivas.

“Te va a impresionar mucho Peter Claffey y Dexter Sol Ansell como Dunk y Egg, los dos protagonistas, la especie de hermandad, la naturaleza paternal entre Dunk y este joven”, dijo. “Tanto que ya estamos planeando cómo construir esto para las tres temporadas en total. No lo vamos a retomar oficialmente, pero tiene muy buena pinta. Lo estamos viendo como una pieza holística, temporadas 2 y 3, porque hay tres novelas cortas”.

Ella dejó la puerta abierta a más, ya que Martin ha indicado que podría escribir más historias de Dunk y Egg.

“El papel de Egg no dura ni siquiera un año, por lo que hay que adaptarse a él temporada tras temporada con bastante rapidez, porque este pequeño crecerá demasiado rápido si esperamos demasiado”, añadió. “Por eso estamos pensando en eso en términos de incorporaciones”.

Nueva serie derivada de Game of Thrones

Si bien A Knight of the Seven Kingdoms es lo que Orsi llamó una producción “íntima”, esa será la excepción y no la norma en el crecimiento del universo de Game of Thrones .

“Estamos trabajando en otros spin-offs en este momento, uno de los cuales, en el que no entraré, es muy prometedor y sigue siendo la línea Targaryen”, dijo Orsi. “Hay varios otros spin-offs, no podemos garantizar realmente qué va a pasar, pero tenemos un presupuesto muy grande en los otros. Yo diría que este es el más íntimo”.