George R.R. Martin dio una actualización sobre su esperada novela "Vientos de invierno"

En una actualización en su página Not a Blog, Martin reveló que ha avanzado en "Vientos de Invierno" e incluso ha producido nuevas páginas. Sin embargo, también señaló que escribir no le ha resultado tan fácil como esperaba. "Escribir me ha resultado difícil", admitió Martin, a pesar de haber avanzado tanto en "Vientos" como en "Sangre y Fuego". Aun así, expresó su frustración por no haber escrito más, señalando que, si bien ha avanzado, el camino aún es largo.