George R.R. Martin critica los cambios en "House of the Dragon" y adelanta posibles problemas en la serie

Polémica en el seno de la producción de House of the Dragon.

George R.R. Martin cumplió con su reciente promesa de detallar “todo lo que está mal” en House of the Dragon de HBO .

(A continuación spoilers de la temporada dos de House of the Dragon)

El mensaje de George R.R. Martin sobre la segunda temporada de House of the Dragon

En principio, el cambio parece extremadamente menor: en la serie, Aegon y Helaena tienen dos hijos pequeños (los gemelos de 6 años Jaehaerys y Jaehaera). En el libro, tienen tres; hay un hermano aún más pequeño, Maelor, de 2 años. En una serie extensa con muchos personajes para que los espectadores recuerden, tener un hijo menos parece una elección adaptativa bastante rutinaria. Pero, según Martin, hay un "efecto mariposa" de consecuencias.

La consecuencia más inmediata fue alterar la secuencia de “Sangre y queso” en el estreno de la segunda temporada , donde dos matones a sueldo matan a Jaehaerys frente a su madre. En el libro, la secuencia era un momento más agotador de “La decisión de Sophie” (en referencia a la película), donde Helaena se vio obligada a elegir entre sus tres hijos. Ella elige a Maelor para salvar a sus gemelos, y luego Sangre y queso matan a Jaehaerys en su lugar. Helaena también ofrece su vida para intentar salvar a su hijo; en la serie, intenta sobornarlos.

Aunque Martin sigue pensando que la secuencia es poderosa, señala: “Sigo creyendo que la escena en el libro es más fuerte. Los lectores tienen derecho a eso. Los dos asesinos son más crueles en el libro. Pensé que los actores que interpretaron a los asesinos en la serie eran excelentes… pero los personajes son más crueles, más duros y más aterradores en Fire & Blood… También sugeriría que Helaena muestra más coraje, más fuerza en el libro, al ofrecer su propia vida para salvar a su hijo. Ofrecer una pieza de joyería no es lo mismo… Tal como lo vi, el aspecto de 'La decisión de Sophie' fue la parte más fuerte de la secuencia, la más oscura, la más visceral. Odiaba perder eso. Y a juzgar por los comentarios en línea, la mayoría de los fanáticos parecían estar de acuerdo”.

Martin dijo que se opuso a perder a Maelor durante una conversación con Condal en 2022.

“Me opuse a ello por todas esas razones”, escribe Martin. “Sin embargo, no me opuse mucho, ni con demasiado ardor. El cambio debilitaba la secuencia, según yo, pero sólo un poco. Y Ryan tenía lo que parecían ser razones prácticas para ello: no querían tener que lidiar con la contratación de otro niño, especialmente un bebé de dos años. Los niños tan pequeños inevitablemente ralentizan la producción y eso tendría consecuencias presupuestarias. El presupuesto ya era un problema en House of the Dragon, tenía sentido ahorrar dinero donde pudiéramos. Además, Ryan me aseguró que no íbamos a perder al príncipe Maelor, sino que simplemente lo posponíamos. La reina Helaena todavía podría dar a luz a Maelor en la tercera temporada, presumiblemente después de quedarse embarazada a finales de la segunda. Eso me pareció lógico, así que retiré mis objeciones y acepté el cambio”.

Pero Martin añade: “En algún momento entre la decisión inicial de eliminar a Maelor, se produjo un gran cambio. El nacimiento del príncipe ya no se retrasaría hasta la temporada 3. Nunca nacería. El hijo menor de Aegon y Helaena nunca aparecería”.

Dicho esto, Martin afirmó que los dos primeros episodios de la temporada “fueron episodios fantásticos: bien escritos, bien dirigidos, con actuaciones potentes. Una excelente manera de comenzar la nueva temporada”.

Lo que más le preocupa a Martin es cómo afectará la pérdida de Maelor a las dos próximas temporadas de la serie. Martin menciona varias secuencias de su libro que aparentemente serían eliminadas.

“¿Aparecerá algo de eso en el programa?”, pregunta Martin. “Tal vez… pero no veo cómo. Las mariposas parecen prohibirlo… Por lo que sé, eso parece ser lo que Ryan está haciendo aquí. Es lo más simple, sí, y puede tener sentido en términos de presupuestos y calendarios de rodaje. Pero más simple no es mejor… Maelor por sí solo significa poco. Es un niño pequeño, no tiene una línea de diálogo, no hace nada importante excepto morir… pero dónde, cuándo y cómo, eso sí importa”.

Martin también revela la muerte de un personaje del esquema de Condal para la tercera temporada, señalando que el personaje ahora se suicida "sin ninguna razón en particular" en lugar de como sucede en su libro.

“Supongo que nada de eso es esencial… pero todo tiene un propósito, todo ayuda a unir las líneas argumentales, de modo que una cosa sigue a otra de manera lógica y convincente… eso es una pérdida considerable”.

Luego Martin añade, de forma bastante premonitoria: “Y vendrán mariposas más grandes y tóxicas si House of the Dragon sigue adelante con algunos de los cambios que se están contemplando para las temporadas 3 y 4…”