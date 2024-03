Gisele Bündchen habló de su separación de Tom Brady y rompió en llanto

Durante una entrevista con la presentadora Robin Roberts, la brasileña de 43 años rompió en llanto al mencionar su divorcio . “Es desgarrador pasar por eso”, admitió luego de tomarse unos segundos detrás de cámara para recomponerse. “Es una transición que tenía que pasar. No es algo que deseás, pero a veces en la vida pasan esas cosas. Más allá de todo, no cambiaría nada en mi vida porque he experimentado cosas increíbles y he aprendido mucho” , se explayó.

Y agregó antes de comentar cómo manejan la paternidad con su ex: “Puedo recorrer mi camino de una manera diferente ahora y estoy agradecida por eso, por cada lección que aprendí. Todo lo que he vivido me ha hecho darme cuenta de lo que quiero y de lo que no quiero”.

Gisele Bündchen contó cómo hacen para criar a sus hijos junto a Tom Brady

“Hay días más fáciles que otros”, confesó y remarcó que sus hijos son chicos “superinteligentes” que se “adaptaron” a los cambios en sus vidas. “Son chicos muy capaces y saben lo que pueden hacer y lo que no”, explicó.

“Creo que es natural que Tom y yo tengamos reglas diferentes, pero ellos se adaptan. Yo solo puedo controlar lo que hago yo. En el resto, se trata de encontrar un equilibrio”, afirmó y sumó: “Tom tiene su tiempo para estar con ellos y yo tengo tiempo para estar con ellos también. Creo que eso es increíble porque termina siendo más enriquecedor para sus vidas. Experimentan dos mundos diferentes y aprenden de ambos, lo que es maravilloso”.

Cuando la conductora le preguntó si estaba dispuesta a enamorarse, la brasileña le remarcó: “En este momento mi prioridad son mis hijos y crear este hermoso santuario para mi familia”. “Más allá de eso, sí, ¿por qué no? La vida está llena de sorpresas. No tengo una bola de cristal que me diga qué pasará mañana, pero sí”, dijo y culminó: “Estoy más comprometida que nunca a vivir mi verdad. Ahí es donde está mi corazón ahora. Estoy viviendo mi verdad y no pido perdón por eso”.

Entre la meditación y la vida saludable

En el mes de septiembre, la modelo había hablado de lo difícil que fue superar la separación. “Ha sido muy duro para mi familia. Ha sido mucho, en todos los ámbitos de mi vida. Siento que cada vez que llueve, llueve a cántaros“, confesó sobre los cambios a los que tanto ella como sus hijos tuvieron que someterse en el último tiempo.

Durante ese tiempo, se refugió en la meditación y la vida saludable para sobrellevar todo de la mejor manera. “Es como dar un paso atrás y observar como en una película la situación que está sucediendo. Y aunque sientes las emociones, no estás apegado a ellas. No se trata de apegarse a las emociones, sino de observarlas. Esta separación te permitirá tomar aire y regresar desde un lugar donde no es reactivo, pero sí más proactivo“, explicó quien combina esta práctica diaria con yoga, caminatas y ejercicios con pesas.

En este sentido, la supermodelo no solo comenzó a trabajar en su bienestar personal, sino que comenzó a ayudar a otros a través del lanzamiento de su primer libro de cocina titulado Nourish y su labor junto a Gaia Herbs como embajadora de bienestar.