Halving de Bitcoin: qué impacto tendrá en el mercado de criptomonedas, según el líder de Binance en Latam

Periodista: En la previa del halving, ¿qué se puede esperar con el precio Bitcoin y las altcoins?

Min Lin: Si bien Binance no comenta acerca de variaciones de mercado ni hace recomendaciones sobre ningún tipo de inversión, podemos señalar que observamos que cada vez más personas ingresan al espacio cripto en el contexto de diversos factores, que incluyen ciclos macroeconómicos y tendencias de la industria, que pueden influir en cómo los inversores se sienten acerca de algunos activos, impactando en los precios.

P.: ¿Cómo los ETFs?

M.L.: La reciente aprobación de los ETFs de Bitcoin en los Estados Unidos ha generado un creciente optimismo en los últimos meses, debido a que 11 de los gestores de activos más reconocidos del país ahora pueden ofrecer Bitcoin a sus clientes por medio de los ETFs (Exchange Traded Funds) o fondos cotizados. Estos instrumentos permiten a los inversores acceder a las criptomonedas sin necesidad de manejar directamente los activos digitales. Tras el lanzamiento de estos productos, en los últimos meses, Bitcoin ha experimentado un crecimiento significativo relacionado con la liquidez que proviene de este nuevo segmento institucional y esto se ha visto reflejado en el movimiento del precio.

P.: ¿Sería cómo ponerle turbo al Bitcoin antes del halving?

M.L.: Los inversores también saben que el “Bitcoin Halving” está cerca, un evento que ocurre cada cuatro años, y que disminuye a la mitad la recompensa por la minería de nuevos bloques, reduciendo así el suministro de nuevos Bitcoins. Dado que Bitcoin es un activo con un suministro máximo fijo (21M), y el Halving reduce en un 50% la tasa a la que se crean nuevos Bitcoins, la economía básica dictaría que un aumento de precio es el siguiente paso natural. El Halving esencialmente crea escasez para Bitcoin, y refuerza aún más la narrativa de Bitcoin como oro digital. Históricamente, BTC ha experimentado notables repuntes de precios en los seis meses siguientes a cada evento de halving. Estos repuntes de precio subrayan la respuesta del mercado ante el suministro reducido de nuevos Bitcoins, y la demanda elevada a menudo impulsa el valor de la criptomoneda. Aunque el rendimiento pasado no indica resultados futuros, estas tendencias históricas proporcionan información sobre el impacto potencial de los eventos de halving en la dinámica de precios de Bitcoin.

P.: ¿Cómo está Binance abordando los problemas de escalabilidad y tiempos de transacción en su plataforma, especialmente durante períodos de alta demanda?

M.L.: Binance sigue religiosamente tres reglas muy simples: mantener los activos de los usuarios en custodia 1:1 (un Bitcoin por un Bitcoin, un Dogecoin por un Dogecoin), nunca operar en contra de tus usuarios, y no tener deudas en nuestra estructura de capital. Binance no posee ni opera ninguna entidad que participe en actividades de negociación en contra de los usuarios ni utiliza los activos en custodia para ningún otro propósito que no sea el que los usuarios específicos soliciten bajo los términos de ciertos productos como los productos de ahorro y staking. Por otra parte, Binance continúa demostrando que mantenemos los activos de los usuarios 1:1 y tenemos una fuerte liquidez, por lo que no tenemos problemas para financiar los retiros de los clientes.

P.: ¿Cuáles son los planes de Binance para mejorar la seguridad de la plataforma y proteger los fondos de los usuarios?

M.L.: Como líderes de la industria y dueños de una cultura totalmente enfocada en el usuario, Binance va más allá de los estándares para priorizar a los usuarios. Hemos invertido fuertemente en cumplimiento y seguridad en todo el mundo, y continuamos haciéndolo, en línea con los requisitos regulatorios en todo el mundo. En los últimos dos años, hicimos importantes esfuerzos e inversiones en socios externos, incluyendo proveedores de KYC, monitoreo de transacciones, vigilancia de mercado y herramientas de investigación que respaldan nuestros programas de cumplimiento. En esta industria naciente y de rápido crecimiento, evolucionamos rápidamente para garantizar el más alto estándar de cumplimiento regulatorio a medida que el espacio continúa madurando y mientras seguimos evolucionando junto a otros actores y reguladores.

P.: ¿Cuáles son los proyectos y desarrollos que Binance tiene en marcha para mejorar la experiencia del usuario y ampliar su oferta de servicios?

M.L.: Binance está enfocado en mejorar la experiencia del usuario y ampliar sus servicios en América Latina. Para ello, ha desarrollado productos como Cripto Remesas, una solución interna que permite a usuarios en 9 países de la región transferir fondos de cripto a cuentas bancarias de manera más fácil, rápida y rentable. Además, Binance Pay sigue expandiendo sus beneficios para individuos y comerciantes, reduciendo costos, tiempos e intermediarios en transacciones cripto. En el último año, Binance Pay experimentó un crecimiento significativo en volumen de transacciones y usuarios activos en América Latina. La plataforma continúa trabajando en nuevas asociaciones en la región para ampliar los casos de uso cripto y promover la inclusión financiera global a través de las criptomonedas.

P.: ¿Qué estrategias tiene Binance para fomentar la adopción masiva de criptomonedas y educar a los usuarios sobre su uso responsable?

M.L.: Hoy en día, el conocimiento sobre cripto y la blockchain es fundamental. Binance siempre ha estado comprometida con la educación cripto, y proporciona acceso a recursos y servicios completamente gratuitos. Además, sostiene diversas iniciativas clave que han beneficiado a millones de personas alrededor del mundo, incluyendo Binance Academy, una plataforma educativa, fundada en 2018, que ofrece más de 1000 artículos, entradas de glosario y cursos avanzados, para todos los niveles de conocimiento, completamente gratuitos y disponibles en más de 20 idiomas. Estas iniciativas no solo se dirigen a traders e inversores cripto. También trabajamos con gobiernos, reguladores, legisladores y tomadores de decisiones, líderes sociales y personas interesadas en este mundo, para desarrollar su comprensión de la tecnología.

P.: ¿Cómo está Binance abordando las preocupaciones sobre la centralización y la descentralización en su modelo de negocio y sus productos y servicios?

M.L.: Los exchanges centralizados ofrecen beneficios como facilidad de uso, alta liquidez y capacidad para manejar grandes volúmenes de transacciones. Además, brindan herramientas avanzadas de trading y atención al cliente, lo que facilita la entrada al mundo cripto. Binance lanzó su Web 3 Wallet, una billetera de auto custodia que permite a los usuarios explorar la Web3 de forma sencilla, cómoda y segura. Diseñada con la experiencia del usuario como prioridad, busca hacer la Web3 más accesible y fácil, reduciendo barreras para la auto custodia de activos y actuando como puente hacia las DeFi. El objetivo es que los usuarios puedan explorar la Web3 en un entorno cómodo y seguro.