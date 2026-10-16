HBO confirmó que Nicolas Cage y Antonio Banderas protagonizarán la quinta temporada de "True Detective"

La nueva temporada está a cargo de la showrunner Issa López, quien dirigió la cuarta temporada, "Night Country".

Nicolas Cage y Antonio Banderas protagonizarán la quinta temporada de la serie True Detective . El dúo protagonizará la próxima entrega de la serie antológica de HBO , cuya producción comenzará en 2027.

La nueva temporada está a cargo de la showrunner Issa López, quien dirigió la cuarta temporada, "Night Country", ambientada en Alaska y protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis. La quinta temporada se desarrollará en Jamaica Bay, Nueva York.

Se conocen pocos detalles sobre los personajes, pero Banderas interpretará a Rai García, mientras que Cage dará vida a Henry Logan.

López es la guionista y director, y productor ejecutivo junto con el guionista Daniel Zelman , así como Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Cage, Banderas, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson y Matthew McConaughey.

Creada por Pizzolatto, True Detective ha sido nominada a 41 premios Emmy y ha ganado seis, incluyendo los de los actores Harrelson, McConaughey, Ali y Foster. Según HBO, la cuarta temporada fue la más vista hasta la fecha, con 12,7 millones de espectadores en todas las plataformas.

La cuarta temporada estaba ambientada en Alaska y protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis; la tercera temporada estaba ambientada en los Ozarks y protagonizada por Mahershala Ali y Stephen Dorff; la segunda temporada estaba ambientada en California y protagonizada por Vince Vaughn, Colin Farrell y Rachel McAdams; y la primera temporada estaba ambientada en Luisiana y protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson.

Banderas viene de interpretar papeles aclamados en la película biográfica de Anthony Bourdain, Tony, así como en Babygirl, protagonizada por Nicole Kidman. También protagonizó La máscara del Zorro y La leyenda del Zorro, y presta su voz al Gato con Botas en la franquicia de Shrek.

Cage es conocido principalmente por películas como Pig, Dream Scenario, Leaving Las Vegas y, por supuesto, National Treasure. True Detective supone su segundo papel protagonista en televisión, tras su actuación en la oscura serie de superhéroes Spider-Noir.