HBO confirmó el regreso de la serie "Girls" de Lena Dunham con la mayoría de su elenco original

La producción comenzará el año que viene, 15 años después de su estreno y 10 años después del final de la sexta temporada.

HBO confirmó que ha encargado una temporada limitada de cinco episodios de Girls , la exitosa serie de Lena Dunham , con la mayoría del reparto original confirmado para regresar.

Dunham retomará su papel de Hannah, Allison Williams regresa como Marnie, Jemima Kirke vuelve como Jessa, Zosia Mamet regresa para interpretar a Shoshanna, y Andrew Rannells , quien interpretó a Elijah de forma recurrente en las tres primeras temporadas antes de unirse al elenco como regular en la cuarta temporada, también regresa.

Adam Driver , quien interpretaba al novio de Hannah, Adam, no sería parte del regreso. Dunham escribió en sus memorias recientes, Famesick, que Driver fue "verbalmente agresivo" durante el rodaje de la serie.

La producción comenzará el año que viene, 15 años después de su estreno y 10 años después del final de la sexta temporada.

Dunham, quien también creó Too Much de Netflix , que se estrenó el año pasado, ha hablado durante mucho tiempo sobre su deseo de regresar al universo de Girls.

El año pasado, declaró al portal Variety que si tuviera un caso "realmente específico", como mujeres millennials que se convierten en madres o que entran en la menopausia, "siempre querría volver a trabajar con esas personas".

En esa entrevista, también sugirió que Shoshanna, el personaje de Mamet, estaba divorciada del alcalde de Nueva York; Marnie, el personaje de Williams, está en su tercer matrimonio; Jessa no está vacunada y vive en un barco en Croacia; y Adam, el personaje de Driver, es un actor de teatro de culto que vive en Berlín, mientras que Hannah, el personaje de Dunham, da clases en Bard y tiene un hijo y una novia chef.

Dunham creó, escribió y dirigió la serie, y será productor ejecutivo de la nueva entrega junto con Judd Apatow, Ilene S. Landress y Michael P. Cohen de Good Thing Going. Williams, Kirke, Mamet y Rannells son coproductores ejecutivos.

Jenni Konner, quien fue coproductora ejecutiva y una estrecha colaboradora creativa de Dunham durante Girls, no regresará. En Famesick , Dunham escribió que no ha hablado con Konner desde 2018.