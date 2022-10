House of the Dragon: Emma D'Arcy no vio Game of Thrones antes de ser Rhaenyra Targaryen

La actriz británica aclara que al menos estaban al tanto del programa, pero simplemente no lo había visto. "No he vivido debajo de una roca y estaba mucho en mi conciencia periférica", dice D'Arcy, quien agrega que el amor por el espectáculo llegó después. "Llegó en el momento ideal, en realidad, en el período previo al rodaje final".

En House of the Dragon, D'Arcy interpreta a Rhaenyra Targaryen, la heredera del Trono de Hierro. Para prepararse para el papel, D'Arcy leyó Fuego y Sangre de George R. R. Martin, pero admite que no ha leído todos los libros del canon de Game of Thrones.

"Leí el libro que se relaciona con el trabajo que estamos haciendo, Fuego y Sangre. Sobre todo porque es muy emocionante leerlo y obtener spoilers de tu propia historia. Lo recomiendo encarecidamente", dijo D'Arcy al medio.

House of the dragon rhaenyra alicent.jpg HBO

Emma D'Arcy sobre su identidad no binaria y la oportunidad de HBO

En la entrevista, D'Arcy habló sobre la escala del programa y la resistencia necesaria para hacerlo.

"Este es el primer trabajo en el que he traído mi identidad no binaria al trabajo", dice D'Arcy. "Y parte de eso fue porque HBO me preguntó qué pronombres uso, y pensé mucho sobre si este era el momento adecuado".

D'Arcy dice que la decisión fue muy importante para ellos porque al principio de su carrera les preocupaba que no fuera posible ser una interprete no binaria. "Por lo general, dentro de los sitios de casting, hay dos columnas, y me preguntaba si esas dos identidades tendrían que vivir por separado para que yo tuviera una carrera".

D'Arcy continúa: "La razón por la que decidí ser honesta en mi presentación profesionalmente es que realmente espero que las personas más jóvenes que quieran hacer este trabajo sepan que hay absolutamente espacio y que ese espacio se está abriendo".