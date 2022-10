House of the Dragon: la desgarradora actuación de Paddy Considine como el Rey Viserys

Paddy Considine hizo una interpretación desgarradora de un hombre que da hasta la última gota de su energía para detener el día del juicio final de la familia Targaryen, solo para tristemente fallar por completo. Sin dudas su actuación a lo largo de lo va de la serie y contando este magistral cierre deberían poner a Considine en la consideración de la próxima entrega de los Premios Emmy.

“Creo que es muy noble y digno cómo se comporta”, dijo Considine en una entrevista con el portal The Hollywood Reporter en la previa del estreno de la serie.

“Creo que se olvidó de ser un buen padre para su segunda familia”, dijo respecto a lo que se puede ver en la escena de la última cena familiar. “Creo que descuidó poner cualquier esfuerzo en esos niños. No les gustaban. Un día estaba en el set uno de los actores que interpretaba a uno de mis hijos me dijo: 'Nos odias'. Y dije, '¿Qué?' ¿Qué quieres decir? ¿Qué los odio como personas, como Paddy [el actor] los odia?' Y él dijo: 'No, Viserys nos odia, porque tú odias a tus hijos'. Yo estaba como, wow, eso es increíble. Fue tan profundo para él decir eso”.

“Viserys no odia a sus hijos”, agregó el actor. “Simplemente no los ama de la forma en que ama a Rhaenyra. Porque la madre de Rhaenyra, Aemma, es el amor de la vida del rey Viserys. En cierto modo, él es el responsable, porque estaba tan obstinado en querer un heredero varón, y hubo varios embarazos fallidos, y se siente muy responsable de empujarla a tener un hijo tantas veces. Ese es su gran arrepentimiento. Esa es parte de la razón por la que eligió a Rhaenyra como su heredera; hay un poco de culpa ahí”.

Respecto al deterioro de Viserys a lo largo de la serie aseguró: "Está sufriendo terriblemente por una aflicción. Básicamente tiene una forma de lepra que se mete en el cuerpo, sus huesos comienzan a fallarle. Sus pulmones comienzan a fallarle. Está muriendo una muerte lenta y horrible. Al final, parece un anciano. ¡Él no lo es! Es un hombre joven. Solo es algunos años mayor que su hermano, Daemon. Pero ha envejecido. Y es una metáfora de lo que el poder le hace a la gente, aunque no lo use para su propio beneficio personal. No se emborracha con el poder, es el responsable. Pero las exigencias de ser un rey pasan factura al cuerpo físico. Así que fue interesante interpretar ese declive en él. Solo está tratando de hacer el bien. Tiene la oportunidad de decir algunas palabras antes de irse, por lo que estaba agradecido”.

Adelanto del capitulo 9 de House of the Dragon

Avance del episodio 9 _ La casa del dragón _ HBO Max.mp4 HBO

Restan dos episodios de House of the Dragon para que finalicé su primera temporada. El penúltimo capitulo se estrena el próximo domingo a las 22hs por HBO y HBO Max.