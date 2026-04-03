Tensión en Ecuador: Daniel Noboa volvió a decretar el estado de excepción por 60 días + Seguir en









La medida alcanza a nueve provincias y a cuatro municipios, entre ellos zonas clave como Quito y Guayaquil. Buscan reforzar el combate contra el crimen organizado.

Daniel Noboa volvió a decretar el estado de excepción en Ecuador por 60 días en medio de la escalada de violencia vinculada al crimen organizado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso un nuevo estado de excepción por 60 días en distintas zonas del país, con el objetivo de profundizar la ofensiva contra las organizaciones criminales. La decisión abarca a nueve de las 24 provincias ecuatorianas y también a cuatro municipios ubicados en otras tres jurisdicciones.

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Entre los distritos alcanzados por la medida aparecen Quito y Guayaquil, las dos ciudades más importantes del país andino, que en conjunto reúnen a cerca de 7 millones de habitantes sobre una población total de aproximadamente 18 millones.

Durante la vigencia del decreto quedarán suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, por lo que las fuerzas de seguridad podrán ingresar a viviendas sin autorización judicial previa e interceptar comunicaciones. Además, las Fuerzas Armadas serán desplegadas para intervenir en operativos contra bandas criminales en coordinación con la Policía.

La resolución fue firmada en la antesala del inicio del feriado largo por Semana Santa, un período en el que suele incrementarse la circulación de personas por todo el país debido a los viajes internos.

Las zonas más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico La mayor parte de las provincias afectadas está ubicada sobre la costa ecuatoriana, una de las regiones más golpeadas por la violencia ligada al narcotráfico. Allí operan estructuras criminales dedicadas, en gran medida, al traslado de cocaína producida sobre todo en Colombia con destino a mercados de Europa y Estados Unidos.

Entre las provincias incluidas figuran Esmeraldas y El Oro, que limitan con Colombia y Perú, respectivamente. También están bajo estado de excepción Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. A ese listado se suman Pichincha, donde está ubicada la capital, y Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana y también fronteriza con Colombia. En esa zona, las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizaron recientemente operativos con colaboración de Estados Unidos para destruir presuntos campamentos de Comandos de la Frontera, un grupo disidente vinculado a las antiguas FARC.