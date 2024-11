Internaron a la actriz María Valenzuela por un preocupante cuadro de salud

Luego, comentaron que recibió la visita de su hija Malena: ''Se comunican todos los días. Está muy contenida por sus tres hijos, con Malena un poco más a la cabeza''. A su vez, Ambrosino agregó: '' Me cuenta que María perdió el deseo, perdió esas ganas y ese deseo de hacer cosas porque María dice 'tengo que ir al teatro, tengo que hacer tal cosa' y Malena lo que quiere es que tenga ganas de hacer todas estas cosas''.

''En los últimos tiempos, en tres días había dormido nada más que 14 horas y había comido solo una galletita, es por eso que tomó la decisión de internarse. Posiblemente, estará dos o tres semanas más en el lugar. Malena estuvo con los médicos que la están tratando y le dieron toda la información'', culminó.

El accidente automovilístico en Tortuguitas a mitad de año

La artista sostuvo que viajaba en un Peugeot 206 con Malena, su primogénita, cuando una camioneta las impactó de frente en la localidad de Tortuguitas, al norte del conurbano bonaerense.

"Frené en la bocacalle de Brasil y Patricias Mendocinas y ahí un auto clarito me hizo señas para que pase. Cuando estaba avanzando, apareció una camioneta oscura 4x4 del lado derecho, nos chocó y con el impacto nos arrastró hasta un poste de luz. Tenemos heridas graves", sostuvo Valenzuela en declaraciones a un medio.

En este sentido, se refirió a la actitud del conductor tras el siniestro vial. Según la actriz, el sujeto se sintió "responsable" en todo momento mientras "pedía perdón varias veces porque llegaba tarde a un lugar y por eso venía rápido".

"Cuando el vidrio de Malena se rompió, yo me tiré sobre ella para cubrirle el lado izquierdo de la cabeza", había asegurado. "A mí se me cayeron los vidrios encima, y me sacaron un pedazo de carne", añadió 'Mariquita', quien tuvo papeles destacados en Mujeres Asesinas y Son de Fierro.

"Malena tiene mucho dolor en las costillas y en el brazo. Los estudios que se hizo aparentemente salieron bien, pero está totalmente traumada", había declarado sobre el estado de salud de su hija en ese momento.