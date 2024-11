La actriz Margot Robbie dio a luz a su primer hijo

Según publicó The Daily Mail, Robbie, 34 años, recibió a su bebé en Los Ángeles hace apenas unos días, mientras sus familiares y amigos mantenían el compromiso de no filtrar la buena nueva.

Siempre de acuerdo al diario británico, que ha tomado contacto con fuentes no tan leales, la mamá primeriza y su bebé se encuentran en perfecto estado.

La revista Hola recuerda que la conexión entre ellos fue inmediata, aunque en un principio tan solo como amigos.

“Fuimos amigos durante mucho tiempo”, le contó Margot Robbie a Vogue en 2016.

“Siempre estuve enamorada de él, pero pensé, ‘Oh, él nunca me amaría. No lo hagas raro, Margot. No seas tonta y le digas que te gusta’. Y luego sucedió, y pensé, ‘Por supuesto, estamos juntos. Esto tiene tanto sentido, de una manera que nada ha tenido antes’”, añadió.

Ese diciembre, el portal Us Weekly confirmó que Robbie y Ackerley se casaron en privado en Australia.

“Estar casada es realmente lo más divertido. La vida se volvió de alguna manera más divertida”, declaró la actriz a la revista PORTER, en noviembre de 2018. “Tengo una responsabilidad siendo la esposa de alguien. Quiero ser mejor”, añadió.