The Driver Era volvió a enamorar al público argentino con su show en el Estadio Obras

Poco antes de las 22, un telón blanco gigante cubrió el escenario para que, de forma oculta, The Driver Era comenzara a tocar e iniciar su show con "Touch". Al hacerse visibles, el estadio explotó en euforia y gritos que acompañaron a "Better" y " You Keep Me Up At Night ", su reciente single y uno de los temas más coreados. Ross cumple todos los casilleros para destacarse como frontman. Con un jean negro y una campera, que se sacó a mitad de show, como outfit de cabecera, el cantante enamoró a todos los presentes con su magnetismo y presencia única.

Los distintos discos y eras de la banda tomaron forma con las presentaciones de "The Weekend", "Same Old Story" y "Don't Walk Away", para deslizarse hacia un momento más íntimo y relajado con "I'll Be There", "Everybody's Lover" y "Low". Las luces de los celulares se prendieron para envolver esa atmósfera de complicidad y cercanía que se generó entre el público y la banda en todo momento.

OPEN THE DRIVER ERA xXGIUCORBATTA-11.jpg La banda de pop rock estadounidense se presentó en el marco de su gira "Obsession".

La energía volvió a elevarse rápidamente por el cuerpo con la seguidilla de "Natural", "Can't Believe She Got Away" y "Afterglow". Para continuar con ese alto ritmo, la banda presentó "Turn The Music Up" y "I'd Rather Die", con la que se retiró del escenario por unos momentos para que la única música que sonara fuera la del público pidiendo más. El regreso coronó su presentación con una tríada de temas completamente esperados por sus seguidores: "Rumors", "Get Off My phone" y "A Kiss".

La complicidad entre Ross y Rocky, la destacada performance de toda la banda, la búsqueda de conexión e interacción constante con el público y la calidad de ofrecer un espectáculo que encendió a cada persona presente, posiciona a The Driver Era en un lugar muy alto en los corazones de sus seguidores. Tras su última visita por nuestro país en 2024, con su presentación en el Lollapalooza y su sideshow sold out, donde los hermanos afirmaron al público argentino como "el mejor del mundo", esta noche solo refuerza y comprueba esa misma afirmación una vez más.