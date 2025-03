Ben Affleck aseguró que interpretar a Batman fue "insoportable"

Ben Affleck sobre las películas de superhéroes y su papel como Batman

En declaraciones a la revista GQ, Affleck repasó su experiencia en el papel, profundizando en sus declaraciones previas de que no disfrutó interpretándolo. "Hay varias razones por las que fue una experiencia realmente insoportable", dijo. "Y no todas tienen que ver con la simple dinámica de, por ejemplo, estar en una película de superhéroes o lo que sea. No me interesa volver a ese género en particular, no por esa mala experiencia, sino simplemente porque he perdido el interés en lo que me interesaba".